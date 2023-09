STF forma maioria para derrubar 'Marco Temporal'

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para derrubar o Marco Temporal das terras indígenas. Com o voto de Luiz Fux,, o placar é de 6 a 2. Se nenhum ministro mudar o voto, a tese jurídica segundo a qual os povos indígenas têm direito apenas às terras que ocupavam ou já disputavam em 5 de outubro de 1988, data de promulgação da Constituição Federal, não valerá. Em seu voto, Fux seguiu o relator, o ministro Edson Fachin, relator da ação, para derrubar o Marco Temporal, mas não quis firmar tese nesse momento do julgamento.

O tema de fundo da sessão é a reintegração de posse requerida pela Fundação do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina (Fatma) de área declarada administrativamente como de tradicional ocupação indígena, localizada em parte da Reserva Biológica do Sassafrás (SC).