JULGAMENTO

STF forma maioria para manter afastamento do diretor-geral da PF, mas Gilmar Mendes pede vista

André Mendonça aponta suposto monitoramento ilegal de sua atuação pela inteligência da corporação; decisão continua em vigor durante paralisação do julgamento

Carol Neves

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 10:38

andrei rodrigues Crédito: José Cruz/Agência Brasil

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) alcançou maioria nesta terça-feira para confirmar o afastamento preventivo do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. A análise, porém, foi interrompida após o ministro Gilmar Mendes pedir vista do processo.

Mesmo sem a conclusão formal do julgamento, a medida determinada pelo ministro André Mendonça permanece válida. Gilmar terá até 90 dias para devolver o caso ao plenário virtual, quando os ministros poderão retomar a votação e até rever posições já apresentadas.

Mendonça abriu a sessão, às 10h, votando pela manutenção da própria decisão. Na sequência, Gilmar Mendes solicitou mais tempo para examinar o processo. Ainda assim, Luiz Fux e Kassio Nunes Marques depositaram votos acompanhando o relator, o que formou maioria em apenas nove minutos.

Dias Toffoli ainda não votou. Gilmar Mendes também não apresentou posição sobre o mérito. A decisão que afastou Andrei Rodrigues havia sido antecipada pela colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo.

O afastamento foi determinado a partir de uma ação do partido Novo. Na decisão, Mendonça afirmou que documentos produzidos pela inteligência da Polícia Federal indicariam um acompanhamento ilegal de sua atuação e de sua relação com o advogado-geral da União, Jorge Messias.

Segundo o ministro, ao menos seis relatórios foram produzidos entre 3 e 31 de agosto. Mendonça escreveu que os documentos mostram que ele teria sido alvo de uma apuração contínua dentro da corporação.

“Ou seja, ao menos há mais de 30 dias este relator tem sido monitorado pela Polícia Federal. Trata-se de monitoramento ilícito de Ministro da Suprema Corte do país, o que por si só revela a gravidade da situação”, afirmou.

O magistrado também citou a hipótese levantada em um dos relatórios de que Jorge Messias teria deixado de recorrer em determinado caso para preservar sua “relação política com o relator”. O próprio material, contudo, teria apontado baixo grau de confiança na cadeia de inferências usada para chegar a essa conclusão.

Para Mendonça, a existência de referências a informações novas e a avaliações anteriores reforçaria que houve uma coleta direcionada de dados sobre ele e o chefe da AGU. “Verifica-se que o monitoramento e coleta dirigida de informações deste Ministro relator e do Advogado-Geral da União ocorria ao menos há mais de um mês”, escreveu.