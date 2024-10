JULGAMENTO SUSPENSO

STF forma maioria para proibir revista íntima vexatória em presídios

Apesar do placar de 6 a 4, julgamento foi suspenso novamente

Apesar do placar de 6 votos a 5, o julgamento foi suspenso por um pedido de destaque feito pelo ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, o julgamento virtual sobre o caso será retomado no plenário físico da Corte. A data ainda será definida.

O caso voltou à tona hoje com o voto do ministro Cristiano Zanin, que também interrompeu o julgamento em maio deste ano com um pedido de mais tempo para analisar o processo.