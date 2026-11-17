BRASIL

STF inaugura símbolo da Justiça na tradição iorubá

Estátua de Oxê de Xangô ficará de forma permanente do acervo da Corte

Agência Brasil

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 22:06

Oxê de Xango Crédito: IDAFRO/Divulgação

O Supremo Tribunal Federal (STF) inaugurou nesta terça-feira (17) a escultura do Oxê de Xango, símbolo da Justiça na tradição iorubá. A iniciativa é inédita no Supremo e faz parte das comemorações do Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado na próxima sexta-feira (20).

A incorporação da escultura ao acervo do Supremo foi solicitada ao presidente do Supremo, ministro Edson Fachin, pelo Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras e outras entidades e líderes de religiões de matriz africana.

Os pedidos foram efetivados após a Corte reconhecer que símbolos religiosos fixados em prédios públicos não ferem a laicidade do Estado.

Durante a cerimônia, Fachin disse que a incorporação da escultura é compromisso institucional do Supremo.

O presidente ressaltou que a Constituição assegura o livre exercício de cultos religiosos e à proteção aos locais de culto e suas liturgias.

“A liberdade religiosa só é plena quando pode ser exercida por todas e por todos, e quando se traduz em convivência sadia e um desejo real de conhecer a realidade do outro, para além da tolerância”, afirmou.

Na tradição iorubá, Xangô é associado à justiça, e sua escultura possui um machado com lâminas em cada um dos lados, representando justiça, autoridade e equilíbrio em busca da verdade.