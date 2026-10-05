DIREITOS TRABALHISTAS

STF muda regras da licença-maternidade; veja o que empregador doméstico precisa fazer

Decisão iguala direitos de mães biológicas e adotantes e considera a alta hospitalar da mãe ou do bebê como marco para o início do afastamento em situações previstas

Perla Ribeiro

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 15:01

STF muda regras da licença-maternidade; veja o que empregador doméstico precisa fazer Crédito: Reprodução

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, em 23 de setembro de 2026, unificar as regras da licença-maternidade para mães biológicas e adotantes. O julgamento da ADI 7495, relatado pelo ministro Alexandre de Moraes, estabeleceu que as duas situações devem ter o mesmo conteúdo de proteção, independentemente do vínculo trabalhista ou funcional da beneficiária.

A licença-maternidade permanece em 120 dias, com possibilidade de prorrogação por mais 60 dias nos casos previstos em lei. O STF também definiu que o afastamento pode ter como marco o nono mês de gestação, o parto, a adoção ou a guarda para fins de adoção, além da alta hospitalar da mãe ou do recém-nascido, o que ocorrer por último.

A decisão é especialmente relevante em casos de nascimento prematuro, quando o bebê permanece internado depois do parto. Nesses casos, a regra definida pelo Supremo busca preservar o período de convivência entre mãe e filho após a alta hospitalar.

O que muda para o empregador doméstico?

Para quem emprega trabalhador doméstico, um dos principais cuidados é registrar corretamente o afastamento no eSocial Doméstico. O empregador deve observar a data correspondente ao início da licença e manter os documentos apresentados pela trabalhadora para comprovar a situação.

Durante o afastamento, continuam existindo obrigações relacionadas ao vínculo trabalhista. No caso da empregada doméstica, o salário-maternidade é pago diretamente pelo INSS, seguindo os procedimentos previdenciários aplicáveis.

Também é necessário atenção às informações lançadas na folha do eSocial durante o período de licença. O empregador deve evitar registrar como salário valores que não correspondam à situação da trabalhadora e conferir os procedimentos oficiais antes de fazer os lançamentos.

Nos casos de adoção ou guarda judicial para fins de adoção, o STF estabeleceu a igualdade de tratamento entre as mães, independentemente da idade da criança. O afastamento deve ser registrado no eSocial a partir da data correspondente ao início do direito, com a documentação que comprove a adoção ou a guarda.

Atenção para internações

Um dos pontos que mais afetam as famílias é a regra relacionada à internação. Nas situações abrangidas pela decisão, quando mãe ou bebê permanecerem hospitalizados, a alta de quem sair por último passa a ser considerada para definir o início da licença.

A medida ganha importância principalmente nos casos de prematuros que precisam permanecer internados depois do nascimento. Por isso, o empregador deve guardar os documentos apresentados pela trabalhadora e consultar as orientações atualizadas do eSocial e do INSS antes de registrar o afastamento.

Licença não pode ser dividida livremente com o pai

O STF também rejeitou o pedido para permitir o compartilhamento livre da licença entre mãe e pai. Segundo a decisão, uma mudança desse tipo depende de legislação específica aprovada pelo Congresso Nacional. Assim, o empregador doméstico não deve alterar ou fracionar a licença por conta própria. O afastamento precisa ser registrado conforme as regras legais e os procedimentos oficiais aplicáveis ao caso.