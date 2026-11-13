DECISÃO

STF nega indenização automática a poupadores prejudicados por planos econômicos

Supremo rejeitou recursos que buscavam garantir o ressarcimento automático a mais de 200 mil pessoas prejudicadas por perdas inflacionárias

Carol Neves

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 11:36

Sessão plenária do STF Crédito: Divulgação/Victor Piemonte/STF

Mais de 200 mil poupadores podem deixar de receber valores relacionados às perdas inflacionárias de antigas cadernetas de poupança caso não solicitem formalmente a participação em um acordo com instituições financeiras. O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, nesta quinta-feira (12), manter essa exigência e rejeitar uma tentativa de ampliar o direito ao ressarcimento.

A discussão envolve os chamados expurgos inflacionários, perdas atribuídas às mudanças nos índices de correção monetária durante os planos econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, implementados entre as décadas de 1980 e 1990.

O questionamento levado novamente ao Supremo buscava garantir que todos os poupadores enquadrados nas condições do acordo recebessem os valores, mesmo sem terem formalizado a adesão. A Corte, no entanto, acompanhou o entendimento do ministro Cristiano Zanin, relator do caso, e decidiu não conhecer os recursos, ou seja, não avançar na análise dos pedidos.

Ordem que os ministros do STF vão se aposentar 1 de 10

Prazo para receber valores termina em 2027

A possibilidade de adesão ao acordo continua aberta, mas tem data para terminar. O prazo de 24 meses começou a contar em 3 de junho de 2025, quando foi publicada a ata do julgamento anterior do STF. Com isso, os poupadores interessados têm até 3 de junho de 2027 para formalizar a participação.

Em maio de 2025, o Supremo reconheceu a constitucionalidade dos quatro planos econômicos e confirmou a validade do acordo coletivo firmado em 2017 entre bancos e entidades representativas dos poupadores. Na ocasião, também determinou que o entendimento fosse aplicado aos processos judiciais relacionados ao tema.

A Febraban, que representa os bancos, defende que a homologação do acordo não dispensa a manifestação individual dos interessados. A entidade sustenta que cada poupador precisa solicitar formalmente a adesão para ter acesso ao ressarcimento.

Zanin considerou que a questão já havia sido definida pela Corte, inclusive com a concessão de um período específico para novas adesões. Na avaliação do ministro, não cabe estabelecer outro prazo nem reabrir a discussão sobre a necessidade de manifestação formal.

Segundo a estimativa da Frente Brasileira Pelos Poupadores (Febrapo), mais de 200 mil pessoas podem ser alcançadas pela controvérsia. Sem o reconhecimento do direito ao pagamento automático, os valores que não forem reivindicados por meio da adesão permanecerão com os bancos.