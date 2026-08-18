STF proíbe municípios de aumentar IPTU com base na área do imóvel

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Carol Neves
Publicado em 18 de agosto de 2026 às 09:14
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que municípios não podem definir a alíquota do IPTU com base na área do imóvel. A decisão foi unânime e ocorreu no julgamento do Tema 1.455 da repercussão geral, encerrado em 5 de agosto. O acórdão foi publicado em 14 de agosto.
O caso envolveu uma lei de Chapecó (SC) que estabelecia alíquota de 1% de IPTU para imóveis residenciais com área construída igual ou superior a 400 m². Para propriedades abaixo desse limite, a cobrança era de 0,5%.
Um contribuinte questionou a regra na Justiça, e a cobrança maior foi considerada inconstitucional em primeira instância. A decisão também determinou a restituição dos valores pagos a mais no período não prescrito. O entendimento foi mantido pela Justiça de Santa Catarina.
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O município recorreu ao STF. Chapecó alegou que a metragem não era usada como critério de progressividade, mas para diferenciar imóveis conforme o uso do solo urbano.
Relator do processo, o ministro Dias Toffoli rejeitou o argumento. Segundo ele, a Constituição permite que o IPTU seja progressivo conforme o valor do imóvel e estabeleça alíquotas diferentes de acordo com sua localização e seu uso. A área, porém, não se enquadra nesses critérios.
“Essa limitação, desejada pelo constituinte, não pode ser desconsiderada.”
Para Toffoli, tamanho e finalidade são características distintas. Enquanto a área indica o dimensionamento da propriedade, o uso está relacionado à sua destinação, como residencial, comercial, industrial ou de prestação de serviços.
“A meu ver, a área do imóvel (aspecto espacial/dimensionamento) não se assemelha a nenhuma das citadas categorias ou subcategorias (relacionadas ao uso/destinação do imóvel).”
O ministro também afirmou que utilizar a metragem como critério para diferenciar a cobrança seria uma forma de contornar os limites estabelecidos pela Constituição.
Ao negar o recurso de Chapecó, o STF fixou a seguinte tese para casos semelhantes:
“É inconstitucional a fixação, por lei municipal posterior à EC nº 29/2000, de alíquota do IPTU em razão da área do imóvel.”