ENTENDA

STF proíbe municípios de aumentar IPTU com base na área do imóvel

Decisão unânime foi tomada em caso de Chapecó (SC), que cobrava alíquota maior de imóveis residenciais com 400 m² ou mais

Carol Neves

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 09:14

Cobrança de IPTU Crédito: João Viana/Semcom

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que municípios não podem definir a alíquota do IPTU com base na área do imóvel. A decisão foi unânime e ocorreu no julgamento do Tema 1.455 da repercussão geral, encerrado em 5 de agosto. O acórdão foi publicado em 14 de agosto.

O caso envolveu uma lei de Chapecó (SC) que estabelecia alíquota de 1% de IPTU para imóveis residenciais com área construída igual ou superior a 400 m². Para propriedades abaixo desse limite, a cobrança era de 0,5%.

Um contribuinte questionou a regra na Justiça, e a cobrança maior foi considerada inconstitucional em primeira instância. A decisão também determinou a restituição dos valores pagos a mais no período não prescrito. O entendimento foi mantido pela Justiça de Santa Catarina.

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O município recorreu ao STF. Chapecó alegou que a metragem não era usada como critério de progressividade, mas para diferenciar imóveis conforme o uso do solo urbano.

Relator do processo, o ministro Dias Toffoli rejeitou o argumento. Segundo ele, a Constituição permite que o IPTU seja progressivo conforme o valor do imóvel e estabeleça alíquotas diferentes de acordo com sua localização e seu uso. A área, porém, não se enquadra nesses critérios.

“Essa limitação, desejada pelo constituinte, não pode ser desconsiderada.”

Para Toffoli, tamanho e finalidade são características distintas. Enquanto a área indica o dimensionamento da propriedade, o uso está relacionado à sua destinação, como residencial, comercial, industrial ou de prestação de serviços.

“A meu ver, a área do imóvel (aspecto espacial/dimensionamento) não se assemelha a nenhuma das citadas categorias ou subcategorias (relacionadas ao uso/destinação do imóvel).”

O ministro também afirmou que utilizar a metragem como critério para diferenciar a cobrança seria uma forma de contornar os limites estabelecidos pela Constituição.

Ao negar o recurso de Chapecó, o STF fixou a seguinte tese para casos semelhantes: