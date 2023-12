STF recebe propostas de uso de inteligência artificial para acelerar tramitação de processos

O Supremo Tribunal Federal (STF) recebeu nesta segunda-feira, 18, os protótipos de soluções de inteligência artificial, que foram solicitados por meio de chamamento público. O objetivo da iniciativa é facilitar e agilizar a tramitação de processos. Entre universidades e startups, 24 instituições apresentaram propostas. De acordo com o presidente da Suprema Corte, Luis Roberto Barroso, a próxima etapa será a elaboração de um relatório técnico das diferentes propostas. E, por fim, ele explica que será a escolha do melhor modelo para eventual contratação pelo STF.

"Aqui estamos diante de um desafio, que é o difícil casamento entre o Direito e a Tecnologia da Informação. Tenho esperança de que a sinergia entre a justiça e a tecnologia nos ajudará a prestar melhores serviços para a população, com maior velocidade e melhora da qualidade do que entregamos", disse Barroso, durante abertura do evento, que ocorreu no museu do STF.