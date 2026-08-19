NOVIDADE

STJ libera penhora de milhas aéreas para pagar dívidas

Decisão da 3ª Turma permite bloqueio de pontos de programas de fidelidade em processos de execução

Carol Neves

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 10:58

Milhas para viagens Crédito: Reprodução

Milhas aéreas e pontos acumulados em programas de fidelidade poderão ser bloqueados e penhorados pela Justiça para quitar dívidas. A autorização foi dada pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que analisou dois recursos envolvendo a possibilidade de utilizar esse tipo de benefício para o pagamento de débitos.

Em um dos processos, apresentado por uma empresa do setor de bebidas, a turma determinou o retorno do caso ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) para que sejam esclarecidos detalhes necessários à eventual penhora.

A relatora, ministra Nancy Andrighi, determinou que o tribunal de origem verifique informações relacionadas aos fornecedores e analise, nos contratos firmados entre as companhias aéreas e os beneficiários, se existe previsão sobre a possibilidade de transferência dos pontos de fidelidade.

A questão é relevante porque a possibilidade de transmissão dos pontos pode interferir na execução da dívida. Ao votar, o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva acompanhou o entendimento de Andrighi, mas acrescentou que, pela natureza econômica do benefício, a penhora deve ser admitida pelo juízo responsável pela execução.

Cueva também estabeleceu que o prazo de validade das milhas fique suspenso a partir do momento em que elas forem bloqueadas para a execução. Depois da apresentação do voto, os demais ministros acompanharam o entendimento, sem divergências.

No segundo processo, que envolvia uma empresa de crédito do grupo Santander, Nancy Andrighi declarou-se impedida. O caso foi relatado por Cueva, que votou pela autorização da penhora das milhas e determinou que os ofícios para efetivar a medida fossem enviados diretamente.