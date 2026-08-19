STJ libera penhora de milhas aéreas para pagar dívidas

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Carol Neves
Publicado em 19 de agosto de 2026 às 10:58
Milhas aéreas e pontos acumulados em programas de fidelidade poderão ser bloqueados e penhorados pela Justiça para quitar dívidas. A autorização foi dada pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que analisou dois recursos envolvendo a possibilidade de utilizar esse tipo de benefício para o pagamento de débitos.
Em um dos processos, apresentado por uma empresa do setor de bebidas, a turma determinou o retorno do caso ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) para que sejam esclarecidos detalhes necessários à eventual penhora.
A relatora, ministra Nancy Andrighi, determinou que o tribunal de origem verifique informações relacionadas aos fornecedores e analise, nos contratos firmados entre as companhias aéreas e os beneficiários, se existe previsão sobre a possibilidade de transferência dos pontos de fidelidade.
A questão é relevante porque a possibilidade de transmissão dos pontos pode interferir na execução da dívida. Ao votar, o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva acompanhou o entendimento de Andrighi, mas acrescentou que, pela natureza econômica do benefício, a penhora deve ser admitida pelo juízo responsável pela execução.
Cueva também estabeleceu que o prazo de validade das milhas fique suspenso a partir do momento em que elas forem bloqueadas para a execução. Depois da apresentação do voto, os demais ministros acompanharam o entendimento, sem divergências.
No segundo processo, que envolvia uma empresa de crédito do grupo Santander, Nancy Andrighi declarou-se impedida. O caso foi relatado por Cueva, que votou pela autorização da penhora das milhas e determinou que os ofícios para efetivar a medida fossem enviados diretamente.
A decisão também foi seguida de forma unânime pelos demais integrantes da 3ª Turma.