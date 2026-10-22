DERROTA NA JUSTIÇA

STJ nega dois pedidos de Deolane Bezerra e mantém influenciadora presa

Defesa tentou revogar a prisão preventiva, obter prisão domiciliar ou transferir a influenciadora para uma Sala de Estado-Maior; ministro apontou ausência de ilegalidade flagrante

Perla Ribeiro

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 10:19

Deolane Bezerra Crédito: Reprodução

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou, nesta quarta-feira (21), dois habeas corpus apresentados pela defesa de Deolane Bezerra e manteve a prisão preventiva da influenciadora. Investigada por suspeita de lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa, ela teve os pedidos de liberdade, prisão domiciliar e transferência de unidade prisional rejeitados. As informações foram divulgadas pelo Portal Leo Dias.

As decisões foram assinadas pelo ministro Ribeiro Dantas. Nos dois casos, ele entendeu que não havia ilegalidade flagrante que justificasse a concessão das medidas solicitadas pela defesa. No primeiro habeas corpus, os advogados contestaram os fundamentos da prisão preventiva e afirmaram que as movimentações financeiras apontadas na investigação correspondiam a honorários advocatícios. A defesa pediu a revogação da prisão ou a aplicação de medidas cautelares alternativas, incluindo a prisão domiciliar, sob o argumento de que Deolane é mãe de uma criança menor de 12 anos.

Deolane com carrões 1 de 18

O ministro considerou que a investigação reúne outros elementos além das movimentações financeiras questionadas. Já as alegações de excesso de prazo e de investigação exploratória não foram analisadas pelo STJ, porque ainda não haviam sido examinadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP).

Pedido envolvia condições da prisão

O segundo habeas corpus tratava das condições de encarceramento. A defesa solicitou a transferência de Deolane para uma Sala de Estado-Maior, com base nas prerrogativas da advocacia, ou, alternativamente, a concessão de prisão domiciliar. Para sustentar o pedido, os advogados apresentaram relatórios da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo (OAB-SP) que apontavam problemas nas instalações da Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, onde a influenciadora está presa, além de questões relacionadas à saúde.

Ribeiro Dantas avaliou, porém, que os documentos não demonstravam uma ilegalidade flagrante que justificasse a transferência ou a mudança para prisão domiciliar. A decisão também considerou informações sobre a acomodação individual de Deolane em um pavilhão especial e a suspensão de sua inscrição na OAB. Nos dois processos, o ministro decidiu não conhecer dos habeas corpus por entender que não eram o instrumento processual adequado. Também concluiu que não havia fundamento para conceder as medidas de ofício.

Relembre a prisão de Deolane

Deolane Bezerra foi presa em 21 de maio, durante a Operação Vérnix, conduzida pelo Ministério Público e pela Polícia Civil de São Paulo. Ela está detida no Pavilhão Especial da Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, no interior paulista. As investigações apuram a suspeita de que a influenciadora tenha participado de operações de lavagem de dinheiro em benefício de uma organização criminosa ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Deolane, que participou do reality show A Fazenda, nega envolvimento nas irregularidades investigadas.