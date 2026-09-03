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STJ nega pedido para voltar a prender Alexandre Nardoni e Anna Jatobá

Associação questionava o cumprimento das regras do regime aberto e alegava benefícios a Jatobá

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 07:36

Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá
Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá Crédito: Reprodução

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou, por unanimidade, o pedido para que Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá retornassem ao regime fechado. A decisão foi tomada pela Quinta Turma da Corte na noite desta quarta-feira (2).

Condenados pela morte de Isabella Nardoni, em 2008, Alexandre e Anna Carolina cumprem atualmente pena em regime aberto. A solicitação havia sido apresentada pela Associação do Orgulho LGBTQIAPN+, que apontou supostos descumprimentos das regras impostas pela Justiça.

O caso teve relatoria do ministro Ribeiro Dantas. Com o resultado, o ex-casal seguirá em liberdade, submetido às condições previstas para o regime aberto.

Anna Caralina Jatobá, agora loira, e Alexandre Nardoni, são vistos juntos

Anna Caralina Jatobá, agora loira, e Alexandre Nardoni, são vistos juntos por Reprodução
Anna Caralina Jatobá, agora loira, e Alexandre Nardoni, são vistos juntos por Reprodução
Anna Caralina Jatobá, agora loira, e Alexandre Nardoni, são vistos juntos por Reprodução
Anna Caralina Jatobá, agora loira, e Alexandre Nardoni, são vistos juntos por Reprodução
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Anna Caralina Jatobá, agora loira, e Alexandre Nardoni, são vistos juntos por Reprodução

O que diz a associação

O advogado Angelo Carbone, representante da associação, afirmou que Alexandre Nardoni teria sido visto em horários e lugares incompatíveis com sua rotina de trabalho e com a obrigação de recolhimento. “Ele tem obrigação de trabalhar”, afirmou Carbone à CNN Brasil.

Segundo o advogado, Nardoni havia informado que trabalharia com o pai. A entidade também anexou ao processo um abaixo-assinado que, conforme Carbone, reuniu cerca de 2 mil assinaturas de moradores da região onde ele vive pedindo o retorno dele à prisão.

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A associação sustentou ainda que o Ministério Público havia se posicionado contra a progressão de Alexandre para o regime aberto, por entender que ele não reunia os requisitos necessários. Mesmo assim, a mudança de regime foi autorizada pela Justiça.

No caso de Anna Carolina Jatobá, a representação mencionava supostos benefícios recebidos durante o período em que ela esteve no regime fechado, como um colchão que, segundo o advogado, custou R$ 31 mil e a designação para uma função de direção entre as detentas. Alegam que ela saiu antes do tempo devido, mas os argumentos não foram aceitos pela Justiça.

A reportagem não conseguiu contato com representantes do casal Nardoni. 

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