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Esther Morais
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 08:41
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) suspendeu temporariamente três processos judiciais relacionados ao programa Passe para Motoristas, da Uber. A decisão liminar foi concedida pelo ministro Raul Araújo e também interrompe os efeitos das determinações tomadas nessas ações, incluindo a suspensão nacional do programa que havia sido estabelecida pela Justiça do Trabalho. A decisão foi proferida na segunda-feira (16).
A medida foi tomada após a Uber apresentar um conflito de competência ao STJ. A empresa questiona qual ramo do Judiciário deve analisar as controvérsias envolvendo o programa. O objetivo da liminar é evitar decisões judiciais incompatíveis enquanto o tribunal avalia a questão.
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O Passe para Motoristas é uma modalidade criada pela Uber como alternativa à taxa de serviço cobrada dos condutores a cada viagem. Nesse modelo, o motorista paga uma assinatura fixa e, em contrapartida, deixa de pagar a taxa de serviço durante determinado período, conforme o plano contratado.
O programa passou a ser questionado em diferentes ações judiciais. Em uma ação coletiva movida pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), a 9ª Vara do Trabalho de Salvador havia determinado a suspensão, em todo o Brasil, de novas adesões, cobranças e renovações do serviço.
Além desse processo, duas ações individuais tramitam na Justiça estadual. Uma delas está no 8º Juizado Especial Cível de Natal, no Rio Grande do Norte, e a outra nos Juizados Especiais Cíveis de Lauro de Freitas, na Bahia. Os motoristas questionam descontos realizados durante a vigência do programa e pedem o cumprimento das condições contratuais, além da devolução de valores que consideram indevidos.
Ao analisar o pedido, Raul Araújo apontou o risco de decisões incompatíveis entre a Justiça do Trabalho e a Justiça estadual. Segundo o ministro, enquanto a ação trabalhista determinou a suspensão nacional do programa, os processos cíveis avançavam na análise de obrigações contratuais.
O relator também mencionou precedentes da Segunda Seção do STJ que apontam a competência da Justiça comum estadual para julgar controvérsias entre plataformas digitais e motoristas quando a discussão envolve predominantemente relações contratuais e civis.
A liminar, no entanto, tem caráter provisório. O ministro ressaltou que a suspensão dos processos não representa uma decisão definitiva sobre a legalidade do Passe para Motoristas nem define qual ramo do Judiciário será responsável pelo julgamento das ações.