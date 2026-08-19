PROMOÇÃO

Subway lança cookie com Nutella e coloca unidade por R$ 1 no iFood nesta quarta (19)

Novidade chega às lojas nesta quarta-feira (19), com promoção exclusiva no iFood a partir das 14h

Carol Neves

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 13:06

Cookie da Subway Crédito: Divulgação

O Subway começa a vender nesta quarta-feira (19) um novo cookie recheado com Nutella. Para marcar o lançamento, uma unidade será oferecida por R$ 1 no iFood a partir das 14h, nas lojas participantes, que podem ser consultadas no aplicativo.

A promoção é limitada a um cookie por pedido e está sujeita ao valor mínimo de compra definido por cada restaurante. A oferta também depende da disponibilidade de estoque.

Depois da ação promocional, o cookie passa a ser vendido nas unidades da rede em todo o Brasil. O preço parte de R$ 8, com possibilidade de variação conforme a região.

A novidade é resultado de uma parceria inédita entre Subway e Nutella. Segundo as empresas, é a primeira colaboração entre as duas marcas no mundo.

O lançamento também aposta na chamada "Little Treat Culture", tendência associada ao consumo de pequenas recompensas no cotidiano. Pesquisa da Circana aponta que 67% das pessoas relacionam esse hábito ao alívio do estresse ou ao conforto emocional, enquanto 62% consideram esses momentos importantes para o autocuidado.

A campanha criada para divulgar o produto foi desenvolvida pela AlmapBBDO e tem como mote "Tão bom que você vai escolher bem com quem dividir". A ação conta com os influenciadores Matheus Theodoro e as irmãs Camila e Julia Trianda.

A brincadeira com a ideia de compartilhar também aparece nas embalagens especiais, que imitam boletos e documentos de empreendimentos imobiliários. A proposta é fazer referência a coisas que as pessoas normalmente não gostam de emprestar.

As embalagens serão distribuídas nos dias 25 e 27 de agosto durante ações em faculdades de São Paulo.