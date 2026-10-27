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Sumiço, viagem organizada às pressas e pedido de asilo aos EUA: o que se sabe sobre o paradeiro de Flávio Bolsonaro

Segundo colunista, senador teria viajado com a família para os Estados Unidos após articulação de aliados

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 14:35

Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro Crédito: BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BRENOESAKIFOTO

Proibido de deixar o país, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) teve a saída do Brasil para os Estados Unidos organizada nas últimas horas. De acordo com a coluna de Igor Gadelha, do Metrópoles, ele deve entrar no país com a esposa e as duas filhas e entrar com um pedido de "asilo político". O voo dele já teria partido em direção aos EUA.

Derrotado no segundo turno das eleições do último domingo (27), quando o presidente Lula (PT) foi reeleito para comandar o Executivo brasileiro, Flávio teria tido a fuga organizada de última hora com a ajuda de um grupo restrito de aliados no Brasil e nos Estados Unidos para evitar vazamentos.

Ele deveria ter entregado os passaportes à Polícia Federal até as 11h desta terça-feira, prazo estabelecido por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). 

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Ainda de acordo com a coluna, os aliados no Brasil teriam operacionalizado a saída do país, enquanto os que que moram nos Estados Unidos teriam ficado responsáveis por garantir a entrada de Flávio em território americano. Ele deve chegar à Flórida ainda na tarde desta terça-feira.

A trajetória de Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro nasceu em 1981, em Resende, no Rio de Janeiro. É o filho mais velho de Jair Bolsonaro por Acervo familiar
Cresceu no Rio com os irmãos Eduardo e Carlos, enquanto o pai construía sua carreira política como deputado federal por Acervo familiar
Os irmãos Bolsonaro por Acervo familiar
Bolsonaro e os três filhos mais velhos por Acervo familiar
Bolsonaro, a primeira esposa eos três filhos mais velhos por Acervo familiar
Os irmãos ao lado do pai na adolescência por Acervo familiar
Formou-se em Direito pela Universidade Candido Mendes antes de seguir carreira na política por Reprodução
Aos 21 anos, foi eleito deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Assumiu seu primeiro mandato em 2003 por Divulgação
Flávio permaneceu na Assembleia Legislativa fluminense por quatro mandatos consecutivos, até 2018 por Divulgação
Em 2018, foi eleito senador pelo Rio de Janeiro, no mesmo pleito em que Jair Bolsonaro conquistou a Presidência por Divulgação
No Senado desde 2019, Flávio assumiu a presidência da Comissão de Segurança Pública em 2025 por Agência Senado
Escolhido para representar o PL na eleição de 2026, disputou a Presidência pela primeira vez, com Alfredo Gaspar como candidato a vice por Reprodução/Partido Liberal
Flávio Bolsonaro por VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES
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Flávio Bolsonaro nasceu em 1981, em Resende, no Rio de Janeiro. É o filho mais velho de Jair Bolsonaro por Acervo familiar

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Imagem - Rogério Marinho nega que Flávio Bolsonaro tenha deixado o Brasil

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Imagem - Flávio Bolsonaro é intimado pela Polícia Federal para entregar passaporte

Flávio Bolsonaro é intimado pela Polícia Federal para entregar passaporte

Entenda o caso

Desde as primeiras horas desta terça-feira, o paradeiro de Flávio Bolsonaro era considerado desconhecido. Começaram, assim, suspeitas de que teria fugido para a Argentina em direção aos Estados Unidos.

A coluna Grande Angular, de Lilian Tahan e Isadora Teixeira, revelou que Flávio estava sem dar notícias a aliados desde a manhã desta terça-feira. A última mensagem foi enviada às 8h ao senador Rogério Marinho, que coordenou sua campanha. Na ocasião, Flávio disse que estava “esfriando a cabeça”, mas não respondeu se havia deixado o Brasil.

O senador foi derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições, realizado no domingo (25). Na segunda-feira (26), o ministro Alexandre de Moraes determinou a apreensão dos passaportes do parlamentar. Flávio deveria entregar os documentos nesta terça-feira, mas, segundo as informações divulgadas, não o fez.

A restrição foi determinada por Moraes na noite de domingo (25), quando Flávio foi derrotado por Lula na disputa pela Presidência. A decisão foi tomada em um processo que investiga o senador e o advogado Willer Tomaz por suspeita de lavagem de dinheiro, em um suposto esquema envolvendo empresas do advogado e bets.

Além de proibir a saída do Brasil, Moraes determinou o cancelamento de todos os passaportes brasileiros de Flávio, inclusive o diplomático, e a entrega, em até 24 horas, de documentos de viagem de outras nacionalidades que ele possua. O ministro também proibiu o contato entre o senador e Willer.

Flávio é investigado ainda em outro inquérito, que apura possíveis crimes relacionados ao financiamento de “Dark Horse”, filme sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O descumprimento da ordem de entrega do passaporte pode levar à imposição de medidas cautelares mais rigorosas. O Código de Processo Penal prevê, em último caso, a prisão preventiva, mediante decisão fundamentada. Por ser senador, Flávio Bolsonaro tem proteção constitucional contra prisão, permitida, durante o mandato, apenas em flagrante de crime inafiançável.

Senador havia negado intenção de sair do país

Na segunda-feira (26), Flávio publicou um vídeo no qual afirmou ter sido intimado pela PF depois de visitar o pai, que está em prisão domiciliar.

"Hoje de manhã eu fui visitar o meu pai. Como vocês sabem, ele está em prisão domiciliar. E, quando eu estava saindo, a Polícia Federal do Lula estava na porta da casa dele e, no meio da rua, eu fui intimado a entregar os meus passaportes e também estou proibido de deixar o país", relatou.

Ao criticar a determinação, o senador negou ter dito que sairia do Brasil em caso de derrota eleitoral e atribuiu a declaração ao irmão, Eduardo Bolsonaro.

"A decisão do Alexandre de Moraes se baseou numa fala do Eduardo, de 23/10, de que eu deveria deixar o país se eu perdesse a eleição. Eu nunca falei isso. Isso é motivo para tirar meu passaporte? Isso é Justiça?", afirmou.

No mesmo vídeo, Flávio disse que pretende continuar na oposição ao governo Lula. "Não vão me calar. Não vão me intimidar."

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