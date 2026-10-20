Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Super El Niño pode atingir pico ainda em 2026 e aumentar risco de secas e enchentes

No Brasil, a previsão indica que a Região Sul deve concentrar os maiores impactos relacionados ao excesso de chuva

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 18:25

Enchente no Rio Grande do Sul
Enchente no Rio Grande do Sul Crédito: Acervo pessoal

O fenômeno El Niño deve ganhar força nos próximos meses e atingir seu pico em dezembro de 2026, segundo previsões da Organização Meteorológica Mundial (OMM). A expectativa é de que o aquecimento das águas do Oceano Pacífico continue se intensificando até o fim do ano, com efeitos sobre as temperaturas e os regimes de chuva em diferentes partes do planeta.

A intensificação do fenômeno pode provocar impactos em economias, ecossistemas e comunidades, com temperaturas acima da média em diversas regiões, além de mudanças na distribuição das chuvas. Entre os possíveis efeitos estão o aumento do risco de secas prolongadas em algumas áreas e de enchentes em outras.

No Brasil, a previsão indica que a Região Sul deve concentrar os maiores impactos relacionados ao excesso de chuva. Em contrapartida, áreas do Nordeste e do extremo norte do país, especialmente Roraima, Amapá e o norte do Pará, podem enfrentar períodos mais secos.

Leia mais

Imagem - Bahia tem alerta para chuva forte nas próximas 24 horas; veja áreas afetadas

Bahia tem alerta para chuva forte nas próximas 24 horas; veja áreas afetadas

De acordo com a secretária-geral da OMM, Celeste Saulo, as projeções apontam uma probabilidade próxima de 100% de que o El Niño continue atuando até fevereiro de 2027. Em comunicado, ela alertou que o fenômeno pode estar entre os mais intensos registrados desde 1950.

“O El Niño não acrescenta calor novo ao planeta. Ele libera o calor que o oceano já vinha armazenando abaixo da superfície — e é por isso que um evento intenso tantas vezes acaba coincidindo com um dos anos mais quentes já registrados (como ocorreu em 2024)”, declarou Celeste.

Tags:

el Nino

Mais recentes

Imagem - Timemania 2457 hoje: confira o resultado desta terça-feira (20)

Timemania 2457 hoje: confira o resultado desta terça-feira (20)
Imagem - Quina 7147 hoje: confira o resultado desta terça-feira (20)

Quina 7147 hoje: confira o resultado desta terça-feira (20)
Imagem - Mega-Sena 3072 hoje: confira o resultado desta terça-feira (20)

Mega-Sena 3072 hoje: confira o resultado desta terça-feira (20)