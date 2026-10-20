Super El Niño pode atingir pico ainda em 2026 e aumentar risco de secas e enchentes

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Millena Marques
Publicado em 20 de outubro de 2026 às 18:25
O fenômeno El Niño deve ganhar força nos próximos meses e atingir seu pico em dezembro de 2026, segundo previsões da Organização Meteorológica Mundial (OMM). A expectativa é de que o aquecimento das águas do Oceano Pacífico continue se intensificando até o fim do ano, com efeitos sobre as temperaturas e os regimes de chuva em diferentes partes do planeta.
A intensificação do fenômeno pode provocar impactos em economias, ecossistemas e comunidades, com temperaturas acima da média em diversas regiões, além de mudanças na distribuição das chuvas. Entre os possíveis efeitos estão o aumento do risco de secas prolongadas em algumas áreas e de enchentes em outras.
No Brasil, a previsão indica que a Região Sul deve concentrar os maiores impactos relacionados ao excesso de chuva. Em contrapartida, áreas do Nordeste e do extremo norte do país, especialmente Roraima, Amapá e o norte do Pará, podem enfrentar períodos mais secos.
De acordo com a secretária-geral da OMM, Celeste Saulo, as projeções apontam uma probabilidade próxima de 100% de que o El Niño continue atuando até fevereiro de 2027. Em comunicado, ela alertou que o fenômeno pode estar entre os mais intensos registrados desde 1950.
“O El Niño não acrescenta calor novo ao planeta. Ele libera o calor que o oceano já vinha armazenando abaixo da superfície — e é por isso que um evento intenso tantas vezes acaba coincidindo com um dos anos mais quentes já registrados (como ocorreu em 2024)”, declarou Celeste.