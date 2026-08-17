CLIMA

Super El Niño vai provocar ondas de calor e aumentar risco de incêndios no Brasil; veja previsão

Fenômeno pode ficar entre os mais intensos já registrados e deve influenciar o clima brasileiro até o primeiro semestre de 2027

Esther Morais

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 09:43

Super El Niño vai provocar ondas de calor e aumentar risco de incêndios no Brasil Crédito: TV Globo

Um Super El Niño está em formação e pode provocar mudanças importantes no clima do Brasil nos próximos meses. As projeções indicam alta probabilidade de um evento muito forte, com possibilidade de temperaturas acima da média em grande parte do país.

O fenômeno ocorre quando os ventos alísios enfraquecem e permitem que águas mais quentes do Oceano Pacífico se desloquem para o leste. Essa alteração interfere na circulação atmosférica e pode provocar efeitos em regiões distantes do oceano.

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No Brasil, a previsão aponta para períodos de calor acima da média. Na Amazônia, a combinação entre temperaturas elevadas e condições mais secas pode aumentar o risco de incêndios. A ocorrência de queimadas, porém, depende principalmente da ação humana, segundo a especialista Ane Alencar, do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam), informou ao Fantástico, da TV Globo.

O pico do fenômeno é esperado para dezembro, mas seus efeitos devem continuar depois desse período. De acordo com Gilvan Sampaio, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o El Niño pode permanecer com intensidade forte ou muito forte durante o primeiro semestre de 2027.

O fenômeno preocupa porque ocorre em um planeta que já registra aquecimento provocado pelas mudanças climáticas. Para os pesquisadores, isso também dificulta a utilização de padrões climáticos antigos como referência para prever os impactos atuais.

Cientistas utilizam boias no Oceano Pacífico, dados de satélite e modelos meteorológicos para acompanhar a evolução do El Niño. Registros preservados em cavernas também ajudam a reconstruir como eventos semelhantes afetaram o clima ao longo de milhares de anos.

No Brasil, o Inpe ampliou a capacidade do supercomputador utilizado nas previsões meteorológicas. A intenção é melhorar o acompanhamento das condições climáticas e antecipar possíveis eventos extremos.