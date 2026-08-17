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Super El Niño vai provocar ondas de calor e aumentar risco de incêndios no Brasil; veja previsão

Fenômeno pode ficar entre os mais intensos já registrados e deve influenciar o clima brasileiro até o primeiro semestre de 2027

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 09:43

Super El Niño vai provocar ondas de calor e aumentar risco de incêndios no Brasil Crédito: TV Globo

Um Super El Niño está em formação e pode provocar mudanças importantes no clima do Brasil nos próximos meses. As projeções indicam alta probabilidade de um evento muito forte, com possibilidade de temperaturas acima da média em grande parte do país.

O fenômeno ocorre quando os ventos alísios enfraquecem e permitem que águas mais quentes do Oceano Pacífico se desloquem para o leste. Essa alteração interfere na circulação atmosférica e pode provocar efeitos em regiões distantes do oceano.

Agência climática dos EUA eleva risco de 'super El Niño' para 98% até o fim de 2026

El Niño ocorre quando há aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial, geralmente acima de 0,5°C por Arisson Marinho / CORREIO
O fenômeno altera padrões atmosféricos em várias partes do planeta  por Arisson Marinho / CORREIO
Há o aumento das temperaturas globais, além de mudanças importantes no regime de chuvas por Arisson Marinho / CORREIO
Tendência apontada pela NOAA reforça um cenário de forte influência climática sobre a América do Sul no segundo semestre de 2026 por Arisson Marinho / CORREIO
Previsão praticamente descarta um cenário de neutralidade climática por Arisson Marinho / CORREIO
Permanência do fenômeno até fevereiro de 2027 também é considerada altamente provável por Marina Silva/CORREIO
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El Niño ocorre quando há aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial, geralmente acima de 0,5°C por Arisson Marinho / CORREIO

No Brasil, a previsão aponta para períodos de calor acima da média. Na Amazônia, a combinação entre temperaturas elevadas e condições mais secas pode aumentar o risco de incêndios. A ocorrência de queimadas, porém, depende principalmente da ação humana, segundo a especialista Ane Alencar, do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam), informou ao Fantástico, da TV Globo.

O pico do fenômeno é esperado para dezembro, mas seus efeitos devem continuar depois desse período. De acordo com Gilvan Sampaio, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o El Niño pode permanecer com intensidade forte ou muito forte durante o primeiro semestre de 2027.

O fenômeno preocupa porque ocorre em um planeta que já registra aquecimento provocado pelas mudanças climáticas. Para os pesquisadores, isso também dificulta a utilização de padrões climáticos antigos como referência para prever os impactos atuais.

Cientistas utilizam boias no Oceano Pacífico, dados de satélite e modelos meteorológicos para acompanhar a evolução do El Niño. Registros preservados em cavernas também ajudam a reconstruir como eventos semelhantes afetaram o clima ao longo de milhares de anos.

No Brasil, o Inpe ampliou a capacidade do supercomputador utilizado nas previsões meteorológicas. A intenção é melhorar o acompanhamento das condições climáticas e antecipar possíveis eventos extremos.

Os efeitos do fenômeno já são observados em outras partes do mundo, com registros de seca, incêndios, enchentes e outros eventos extremos. A combinação dessas ocorrências também pode afetar a produção de alimentos e provocar impactos econômicos.

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