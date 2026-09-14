LIMINAR

Supermercado atacadista faz funcionários trabalharem mais de 15 horas, desrespeita intrajornada e vira alvo de processo de R$ 200 mil

Perícia identificou 144 ocorrências de horas extras acima do limite diário e 30 casos de descanso inferior a 11 horas

Wendel de Novais

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 09:05

Fort Atacadista Crédito: Divulgação

O Ministério Público do Trabalho (MPT) obteve uma liminar contra a filial do Fort Atacadista em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, para que a empresa cumpra as regras legais sobre duração da jornada e períodos de descanso. A decisão prevê aplicação de multas em caso de descumprimento. A investigação apontou jornadas superiores a 15 horas e intervalos entre dias de trabalho que, em alguns casos, não chegavam a três horas.

A apuração começou após denúncia do Sindicato dos Empregados no Comércio de Santa Cruz do Sul. Uma perícia contábil examinou registros de seis meses e identificou 144 ocasiões em que trabalhadores fizeram mais de duas horas extras por dia. Também foram constatadas 30 ocorrências de descanso entre jornadas inferior às 11 horas previstas na legislação.

Setor atacadista no Brasil e na Bahia 1 de 7

Segundo o levantamento, aproximadamente um em cada sete funcionários da unidade foi diretamente afetado pelas irregularidades. O MPT afirma que a ação busca assegurar o cumprimento das normas trabalhistas e o direito dos empregados a jornadas e intervalos dentro dos limites legais.

Antes de recorrer à Justiça, o órgão propôs à empresa a assinatura de um termo de ajuste de conduta (TAC), mas não houve acordo. Diante da recusa, o MPT ajuizou a ação e conseguiu a liminar que determina a adequação das práticas da filial.

Além de pedir que a decisão provisória seja confirmada, o Ministério Público requer que a empresa pague R$ 200 mil por danos morais coletivos. O valor, caso seja concedido, poderá ser destinado ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDD) ou a projetos sociais da comunidade local cadastrados junto ao MPT, conforme resolução conjunta do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público.