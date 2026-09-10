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Supermercado com mais de 5 mil funcionários e quase R$ 700 milhões de dívida tem falência decretada pela Justiça

Grupo Ricoy tinha 96 lojas em 76 cidades de São Paulo e teve a recuperação judicial transformada em falência após rejeição do plano pelos credores

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 07:47

Vencedor Atacadista é administado pelo Grupo Ricoy
Vencedor Atacadista é administado pelo Grupo Ricoy Crédito: Reprodução

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) decretou a falência do Grupo Ricoy, conglomerado que reúne 33 empresas do setor atacadista e de supermercados no estado. A decisão foi assinada em 28 de agosto pela juíza Fernanda Perez Jacomini, da 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, e ainda cabe recurso.

Segundo informação do portal G1, o grupo declarou R$ 518,9 milhões em dívidas com 5.027 credores e outros cerca de R$ 172 milhões em débitos com a União e as prefeituras de Jundiaí, São Paulo e Carapicuíba. Juntos, os valores se aproximam de R$ 700 milhões.

A recuperação judicial foi transformada em falência após a rejeição do plano apresentado pelas empresas. Uma proposta alternativa dos credores também não alcançou o quórum necessário para votação.

“O plano de recuperação judicial foi submetido à Assembleia Geral de Credores em 14 de julho de 2025, e foi rejeitado. O plano alternativo dos credores também não atingiu o quórum de 35% para votação. Assim, convolo a recuperação judicial em falência”, decidiu a magistrada.

Os 15 maiores supermercados do Brasil em 2025

Carrefour (SP): faturamento de 123,5 bilhões de reais por Divulgação
Assaí Atacadista (SP): faturamento de 84,7 bilhões de reais por Divulgação
Mateus Supermercados (MA): faturamento de 43,5 bilhões de reais por Reprodução/Mix Mateus
Supermercados BH (MG): faturamento de 25,7 bilhões de reais por Divulgação
GPA (SP): faturamento de 20,6 bilhões de reais por Reprodução
Irmãos Muffato (PR): faturamento de 20,3 bilhões de reais por Divulgação/Muffato
Grupo Pereira (SP/SC): faturamento de 17,5 bilhões de reais por Divulgação/Grupo Pereira
Koch Hipermercado (SC): faturamento de 12,9 bilhões de reais por Divulgação
Novo Mateus (PE): faturamento de 12,5 bilhões de reais por Reprodução
Mart Minas (MG): faturamento de 12,5 bilhões de reais por Divulgação
Martins Atacado (MG): faturamento de 11,8 bilhões de reais por Divulgação
Cencosud Brasil (SP): faturamento de 10 bilhões de reais por Divulgação
Plurix (SP): faturamento de 9,6 bilhões de reais por Divulgação
DMA Distribuidora (Epa Supermercados, Mineirão Atacarejo e Brasil Atacarejo / MG): faturamento de 8,9 bilhões de reais por Reprodução
Companhia Zaffari (RS): faturamento de 8,8 bilhões de reais por Reprodução
1 de 15
Carrefour (SP): faturamento de 123,5 bilhões de reais por Divulgação

Com a falência, a Justiça determinou o bloqueio de contas e bens ligados aos CNPJs do grupo. A decisão inclui ainda a busca por veículos, imóveis e investimentos, a arrecadação do patrimônio e a inabilitação das empresas. Ex-funcionários e outros credores deverão encaminhar seus pedidos à administradora judicial.

Uma fiscalização feita pela administradora judicial identificou o fechamento inesperado de ao menos 19 lojas. O relatório apontou ainda desvio de faturamento das unidades, o que teria dificultado a penhora de valores, e o uso de duas outras empresas para receber pagamentos feitos pelos consumidores em máquinas de cartão.

Prefeitura cobra impostos não pagos

Em Jundiaí, a prefeitura entrou na Justiça para cobrar R$ 74 mil em impostos não pagos. Já o Sindicato dos Empregados no Comércio de Jundiaí e Região denunciou possíveis irregularidades nas filiais, incluindo a alienação fraudulenta de equipamentos e mercadorias para ocultar patrimônio.

Na petição inicial, o Grupo Ricoy atribuiu a crise à concorrência dos atacarejos, a incertezas fiscais surgidas após a incorporação de outro grupo em 2012 e ao aumento da taxa Selic a partir de 2022.

Em março deste ano, os fundadores venderam todas as ações do conglomerado ao empresário Cícero Santos Guedes. Segundo o processo, ele prometeu injetar R$ 50 milhões no caixa das empresas, para pagamentos em atraso e capital de giro, mas o valor não foi depositado.

Sob a nova administração, documentos financeiros como demonstrativos, extratos, livros contábeis e folhas de pagamento deixaram de ser enviados à Justiça. Cícero tentou suspender o processo ao alegar que os antigos sócios esconderam o tamanho da dívida, mas o pedido foi negado.

Em Itapetininga, o grupo era dono da rede Pão de Mel, adquirida em 2009. A última das três lojas da marca na cidade fechou em maio. No auge, o conglomerado chegou a manter 96 unidades em 76 municípios paulistas e mais de 5 mil funcionários.

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