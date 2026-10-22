RISCO À SAÚDE

Supermercado é interditado após Vigilância encontrar alimentos estragados e irregularidades em açougue

Estabelecimento já havia sido fiscalizado na semana anterior, quando cerca de 60 kg de alimentos vencidos foram descartados; interdição é por tempo indeterminado

Elaine Sanoli

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 20:26

Supermercado é interditado após fiscalização encontrar alimentos estragados e irregularidades em açougue Crédito: Reprodução

Um supermercado localizado no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, foi interditado nesta quinta-feira (22), após denúncias de irregularidades no açougue do estabelecimento. A ação foi realizada pela Vigilância Sanitária Municipal, vinculada à Secretaria de Saúde de Cabo Frio.

A interdição é por tempo indeterminado e permanecerá em vigor até que o estabelecimento realize uma limpeza geral, além da higienização e manutenção do sistema de ar-condicionado, dos equipamentos e do teto, que apresenta danos e diversos buracos. Os funcionários também deverão realizar uma atualização do curso de manipulação de alimentos, com comprovação de participação, no prazo de sete dias.

Durante a fiscalização, os agentes descartaram 20 potes de temperos secos moídos e oleaginosas, como castanhas, além de frutas estragadas. Na semana passada, a equipe já havia realizado uma inspeção no local, quando foram descartados cerca de 60 kg de alimentos com prazo de validade vencido.

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Por se tratar de um estabelecimento reincidente, a Vigilância Sanitária também cobrou a resolução de irregularidades identificadas anteriormente. Entre as exigências estão a retirada do excesso de paletes de madeira da área de vendas, a redução do intervalo entre as dedetizações de 15 para dez dias, a revisão dos prazos de validade dos produtos expostos, o aumento da frequência de limpeza do salão e o reparo ou a substituição das tampas dos expositores de frangos congelados, que, quando abertas, podem atrair pragas.