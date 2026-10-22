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Supermercado é interditado após Vigilância encontrar alimentos estragados e irregularidades em açougue

Estabelecimento já havia sido fiscalizado na semana anterior, quando cerca de 60 kg de alimentos vencidos foram descartados; interdição é por tempo indeterminado

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 20:26

Supermercado é interditado após fiscalização encontrar alimentos estragados e irregularidades em açougue
Supermercado é interditado após fiscalização encontrar alimentos estragados e irregularidades em açougue Crédito: Reprodução

Um supermercado localizado no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, foi interditado nesta quinta-feira (22), após denúncias de irregularidades no açougue do estabelecimento. A ação foi realizada pela Vigilância Sanitária Municipal, vinculada à Secretaria de Saúde de Cabo Frio.

A interdição é por tempo indeterminado e permanecerá em vigor até que o estabelecimento realize uma limpeza geral, além da higienização e manutenção do sistema de ar-condicionado, dos equipamentos e do teto, que apresenta danos e diversos buracos. Os funcionários também deverão realizar uma atualização do curso de manipulação de alimentos, com comprovação de participação, no prazo de sete dias.

Durante a fiscalização, os agentes descartaram 20 potes de temperos secos moídos e oleaginosas, como castanhas, além de frutas estragadas. Na semana passada, a equipe já havia realizado uma inspeção no local, quando foram descartados cerca de 60 kg de alimentos com prazo de validade vencido.

Vigilância Sanitária interdita delivery de yakisoba, em Suzano, São Paulo

Reprodução/ Vigilância Sanitária de Suzano por Reprodução/ Vigilância Sanitária de Suzano
Reprodução/ Vigilância Sanitária de Suzano por Reprodução/ Vigilância Sanitária de Suzano
Reprodução/ Vigilância Sanitária de Suzano por Reprodução/ Vigilância Sanitária de Suzano
Reprodução/ Vigilância Sanitária de Suzano por Reprodução/ Vigilância Sanitária de Suzano
Reprodução/ Vigilância Sanitária de Suzano por Reprodução/ Vigilância Sanitária de Suzano
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Reprodução/ Vigilância Sanitária de Suzano por Reprodução/ Vigilância Sanitária de Suzano

Por se tratar de um estabelecimento reincidente, a Vigilância Sanitária também cobrou a resolução de irregularidades identificadas anteriormente. Entre as exigências estão a retirada do excesso de paletes de madeira da área de vendas, a redução do intervalo entre as dedetizações de 15 para dez dias, a revisão dos prazos de validade dos produtos expostos, o aumento da frequência de limpeza do salão e o reparo ou a substituição das tampas dos expositores de frangos congelados, que, quando abertas, podem atrair pragas.

“A interdição é para limpeza geral da loja e a continuidade das outras demandas que a gente já tinha comunicado, sendo que algumas já vinham sendo solucionadas. Ela é por tempo indeterminado, só depende deles pedir o nosso retorno. A loja não pode ser aberta enquanto essa exigência não for cumprida. Além disso, voltaremos em 15 dias para saber se as outras demandas foram atendidas”, explicou a nutricionista Ingrid Sá, responsável pela fiscalização.

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