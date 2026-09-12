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Elaine Sanoli
Publicado em 12 de setembro de 2026 às 16:05
Um supermercado foi alvo de fiscalização no bairro Goiabeiras, no Espírito Santo. Durante a ação, na sexta-feira (11), cerca de duas toneladas de produtos que estavam armazenados em um local com fezes de animais foram apreendidas.
O local passou por fiscalização após denúncias apontarem o armazenamento de produtos em condições insalubres, segundo informações apuradas pelo portal g1.
Supermercado é multado após fiscalização encontrar fezes de animais em armazém de produtos
Durante a ação, equipes da Polícia Civil e do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) encontraram produtos com embalagens danificadas por insetos, além de fezes de animais ao lado dos fardos.
Após a apreensão dos produtos e a aplicação de multa, os responsáveis deverão realizar a limpeza do local para que os produtos possam voltar a ser armazenados. Eles podem responder judicialmente por crime contra as relações de consumo, com pena de dois a cinco anos de prisão.