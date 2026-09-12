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Supermercado é multado após fiscalização encontrar fezes de animais em armazém de produtos

Cerca de duas toneladas de produtos foram apreendidas

Elaine Sanoli

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 16:05

Supermercado é multado após fiscalização encontrar fezes de animais em armazém de produtos Crédito: Reprodução/PCES

Um supermercado foi alvo de fiscalização no bairro Goiabeiras, no Espírito Santo. Durante a ação, na sexta-feira (11), cerca de duas toneladas de produtos que estavam armazenados em um local com fezes de animais foram apreendidas.

O local passou por fiscalização após denúncias apontarem o armazenamento de produtos em condições insalubres, segundo informações apuradas pelo portal g1.

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Durante a ação, equipes da Polícia Civil e do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) encontraram produtos com embalagens danificadas por insetos, além de fezes de animais ao lado dos fardos.