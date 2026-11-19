PROCESSO

Supermercado terá que pagar R$ 26 mil a consumidor que teve dedo amputado após acidente com mop

Justiça reconheceu a responsabilidade solidária do estabelecimento e da importadora por defeito em esfregão doméstico

Esther Morais

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 09:40

Justiça Crédito: Shutterstock

Um consumidor que teve parte de um dedo amputada após um acidente com um esfregão doméstico, conhecido como mop, deverá receber indenização de um supermercado e de uma empresa importadora. A decisão foi proferida em 6 de novembro pelo juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Blumenau, em Santa Catarina.

O acidente aconteceu em abril de 2019, enquanto o homem limpava a própria residência. Ao centrifugar o utensílio, o cabo se soltou e deixou exposta a extremidade metálica da haste, que atingiu três dedos da mão esquerda. O consumidor sofreu cortes, precisou passar por cirurgia para reparação dos tendões e teve parte de um dos dedos amputada.

Na ação, ele afirmou que comprou o produto no supermercado, mas não conseguiu identificar o fabricante, já que a informação não constava no utensílio nem no cupom fiscal. Também relatou prejuízos profissionais. Além de trabalhar como atendente de farmácia, atuava como garçom e passou a enfrentar limitações para exercer essa segunda atividade.

Ao analisar o caso, a Justiça reconheceu a responsabilidade solidária das duas empresas. A importadora alegou que havia atuado apenas por conta e ordem de outra companhia, responsável pela aquisição da mercadoria no exterior. O argumento foi rejeitado, pois o Código de Defesa do Consumidor (CDC) inclui o importador entre os responsáveis por danos causados por defeitos nos produtos.

O magistrado também considerou que o CNPJ da importadora estava identificado na embalagem, sob a descrição “importado por”. A sentença afastou ainda a hipótese de que o consumidor teria provocado o acidente ao aplicar força excessiva no manuseio. Segundo a decisão, não houve comprovação dessa alegação, e o uso do utensílio por cerca de oito meses não elimina a expectativa de durabilidade de um produto doméstico.

A perícia confirmou sequelas permanentes no terceiro dedo da mão esquerda, com redução de 6% da capacidade laboral. O laudo apontou dificuldades para trabalhar como garçom, atividade que exige destreza das duas mãos, mas não identificou incapacidade para a função de atendente de farmácia.

As empresas foram condenadas ao pagamento de R$ 15 mil por danos morais, R$ 8 mil por danos estéticos e R$ 347,72 referentes a medicamentos. Também deverão pagar R$ 2,8 mil pela renda que o consumidor deixou de receber durante os dois meses de recuperação.

Além disso, a vítima receberá uma pensão de R$ 240,71 mensais pela redução permanente da capacidade de trabalho. O valor será pago em parcela única, considerando o período de junho de 2019 a fevereiro de 2056, quando o autor completará 76 anos.