Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Supermercados e lojas precisam liberar funcionários para votar? Veja a regra

TSE determina que trabalhador possa se ausentar pelo período necessário para exercer o direito ao voto.

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 09:32

Gigante dos supermercados é condenado por demitir 42 funcionários sem negociação sindical
Supermercados e lojas podem funcionar normalmente Crédito: Divulgação

Supermercados, lojas e outros estabelecimentos comerciais podem funcionar normalmente durante o dia de votação das Eleições 2026. No entanto, as empresas precisam garantir que os funcionários tenham tempo suficiente para deixar o trabalho, votar e retornar às atividades, quando necessário.

A regra está prevista nas normas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para o pleito deste ano. A Resolução nº 23.760 estabelece que o funcionamento do comércio é permitido, desde que sejam oferecidas condições efetivas para que trabalhadores exerçam o direito e o dever do voto.

O TSE também determina que o eleitor que precisar trabalhar no dia da eleição tem direito de se ausentar pelo tempo necessário para votar. Isso significa que a empresa não pode impedir ou dificultar a saída do funcionário durante o período necessário para o deslocamento até a seção eleitoral, a votação e o retorno ao trabalho.

Da "colinha" liberada ao treino na urna: tudo o que o eleitor precisa saber para o 1º turno das Eleições 2026

A regra do Tribunal Superior Eleitoral veda o acesso de eleitores com celulares ou câmeras na cabine de votação, O uso de anotações em papel com os números dos candidatos é um direito assegurado aos eleitores no dia do pleito. por (Foto: Ilustração, IA. gemini)
A digitação na urna eletrônica seguirá a sequência de cinco cargos políticos diferentes ao longo da votação por Ilustração, IA
O portal do órgão eleitoral disponibiliza uma plataforma interativa para treinar o ritmo de votação na urna eletrônica por (Foto: Ilustração, IA. gemini)
Debates presidenciais de 2026: regras do TSE, calendário do 1º turno e a estratégia do 'sim' ou 'não' dos candidatos por Foto: Ilustração/IA
O comportamento eleitoral em territórios-chave e centros urbanos atua como um termômetro indispensável para compreender as tendências de um pleito e a dinâmica de apuração dos votos. por Crédito: Ilustração, IA / Gemini
A escalada das agressões nos confrontos ao vivo desafia a Justiça Eleitoral e dificulta o acesso do eleitor a propostas concretas. por Crédito: Ilustração,IA/Gemini
público por Divulgação/TSE
STF valida cota de 30% dos fundos eleitorais para candidatos negros sob protestos de movimentos sociais que exigiam o dobro. por Foto: Thiago Fagundes/Agência Câmara
O avanço de 74% no eleitorado idoso coloca a terceira idade como o fator decisivo para as eleições de 2026. por Foto: Tomaz Silva / Agência Brasil
O fenômeno do título vazio: por que o jovem brasileiro está fugindo das urnas em 2026? por Marcelo Camargo/Agência Brasil
1 de 10
A regra do Tribunal Superior Eleitoral veda o acesso de eleitores com celulares ou câmeras na cabine de votação, O uso de anotações em papel com os números dos candidatos é um direito assegurado aos eleitores no dia do pleito. por (Foto: Ilustração, IA. gemini)

Assim, não existe uma regra geral que obrigue supermercados ou lojas a concederem folga durante todo o domingo. O estabelecimento pode organizar escalas para manter o atendimento, desde que o planejamento não impeça o funcionário de votar.

A orientação também vale para trabalhadores que tenham horários de expediente coincidentes com o período de votação. A empresa deve considerar o tempo de deslocamento do funcionário e de permanência na seção eleitoral, evitando que a jornada seja organizada de maneira a inviabilizar o exercício do voto.

Outra situação envolve os trabalhadores convocados pela Justiça Eleitoral para atuar nas eleições. Nesse caso, a regra é diferente: quem prestar efetivamente serviços à Justiça Eleitoral tem direito a dois dias de folga para cada dia de convocação, sem prejuízo da remuneração, conforme as regras eleitorais.

Portanto, o comércio pode manter as portas abertas no dia da eleição, mas o funcionamento não elimina o direito do trabalhador de votar. O empregador deve organizar a escala de modo a conciliar a jornada com o período necessário para que o funcionário exerça o direito ao voto.

Leia mais

Imagem - Ministro do TSE reafirma fraude em exoneração e cassa candidatura de Deltan Dallagnol ao Senado na véspera da eleição

Ministro do TSE reafirma fraude em exoneração e cassa candidatura de Deltan Dallagnol ao Senado na véspera da eleição

Imagem - Nikolas Ferreira divulga 'colinha' e ignora Bolsonaro em indicações para voto

Nikolas Ferreira divulga 'colinha' e ignora Bolsonaro em indicações para voto

Imagem - 'Abaixa a saia': advogada denuncia constrangimento ao entrar em Tribunal de Justiça

'Abaixa a saia': advogada denuncia constrangimento ao entrar em Tribunal de Justiça

Tags:

Lojas Supermercado Regras Eleições 2026

Mais recentes

Imagem - Polícia Federal prende 29 por compra de votos e outros crimes eleitorais no dia na votação

Polícia Federal prende 29 por compra de votos e outros crimes eleitorais no dia na votação
Imagem - Aposta que custou R$ 3,50 ganha R$ 1,8 milhão na Lotofácil; confira resultado

Aposta que custou R$ 3,50 ganha R$ 1,8 milhão na Lotofácil; confira resultado
Imagem - Influenciadora que falava sobre autismo e maternidade atípica morre aos 29 anos

Influenciadora que falava sobre autismo e maternidade atípica morre aos 29 anos