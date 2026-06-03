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Supermercados terão novo horário aos domingos; confira as regras

Medida é válida para estabelecimentos de Goiás

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 3 de junho de 2026 às 18:50

Supermercado
Supermercado Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Os supermercados de Goiás passarão a adotar um novo horário de funcionamento a partir deste fim de semana. Após semanas de negociação entre representantes dos trabalhadores e do setor patronal, ficou definido que os estabelecimentos poderão funcionar aos domingos e feriados apenas até as 11h na maior parte do estado.

O acordo é válido para praticamente todos os municípios goianos, com exceção de Catalão, Rio Verde e Itumbiara. Segundo a TV Anhanguera, essas cidades possuem sindicatos próprios que representam a categoria e negociam regras específicas para o setor.

Cidades em que mercados vão fechar aos domingos

Afonso Cláudio (ES) por REprodução
Água Doce do Norte (ES) por Divulgaçao
Águia Branca (ES) por Divulgaçao
Alegre (ES) por Divulgação
Alfredo Chaves (ES) por Divulgação
Alto Rio Novo (ES) por Divulgação
Anchieta (ES) por Reprodução
Apiacá (ES) por Divulgação
Aracruz (ES) por Divulgação
Atílio Vivácqua (ES) por Reprodução
Baixo Guandu (ES) por Reprodução
Barra de São Francisco (ES) por Reprodução
Boa Esperança (ES) por Divulgacão
Bom Jesus do Norte (ES) por Divulgação
Ibitirama (ES) por Reprodução
Brejetuba (ES) por Divulgação
Cariacica (ES) por Divulgação
Castelo (ES) por Divulgação
Cachoeiro de Itapemirim (ES) por Divulgação
Colatina (ES) por Reprodução
Conceição da Barra (ES) por Divulgação
Conceição do Castelo por Divulgação
Divino de São Lourenço (ES) por Divulgação
Domingos Martins (ES) por R
Dores do Rio Preto (ES) por Reprodução
Ecoporanga (ES) por Reprodução
Fundão (ES) por Divulgação
Governador Lindenberg (ES) por Divulgação
Guaçuí (ES) por Divulgação
Guarapari (ES) por Divulgação
Ibatiba (ES) por Divulgação
Ibiraçu (ES) por Reprodução
Iconha (ES) por Divulgação
Irupi (ES) por Divulgação
Itaguaçu (ES) por Divulgação
Itapemirim (ES) por Divulgação
Itarana (ES) por Divulgação
Iúna (ES) por Divulgação
Jaguaré (ES) por Divulgação
Jerônimo Monteiro (ES) por Divulgação
João Neiva (ES) por Divulgação
Laranja da Terra (ES) por Divulgação
Linhares (ES) por Divulgação
Mantenópolis (ES) por Divulgação
Marataízes (ES) por Divulgação
Marechal Floriano (ES) por Reprodução
Marilândia (ES) por Divulgação
Mimoso do Sul (ES) por Divulgação
Montanha (ES) por Divulgação
Mucurici (ES) por Divulgação
Muniz Freire (ES) por Divulgação
Muqui (ES) por Divulgação
Nova Venécia (ES) por Divulgação
Pancas (ES) por Divulgação
Pedro Canário (ES) por Divulgação
Pinheiros (ES) por Divulgação
Piúma (ES) por Divulgação
Ponto Belo (ES) por Reprodução
Presidente Kennedy (ES) por Divulgação
Rio Bananal (ES) por Reprodução
Rio Novo do Sul (ES) por Reprodução
Santa Leopoldina (ES) por Reprodução
Santa Maria de Jetibá (ES) por Reprodução
Santa Teresa (ES) por Reprodução
São Domingos do Norte (ES) por Divulgação
São Gabriel da Palha (ES) por Reprodução
São José do Calçado (ES) por Reprodução
São Mateus (ES) por Reprodução
São Roque do Canaã (ES) por Divulgação
Serra (ES) por Reprodução
Sooretama (ES) por Divulgação
Vargem Alta (ES) por Reprodução
Venda Nova do Imigrante (ES) por Reprodução
Viana (ES) por Reprodução
Vila Pavão (ES) por Reprodução
Vila Valério (ES) por Reprodução
Vila Velha (ES) por Reprodução
Vitória (ES) por Reprodução
1 de 78
Afonso Cláudio (ES) por REprodução

A medida foi confirmada pelo Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Goiás (Secom-GO). De acordo com o procurador da entidade, José Nilton Carvalho, as negociações envolveram mudanças na jornada de trabalho dos funcionários.

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“Conseguimos condicionar o horário de funcionamento até as 11 horas da manhã. Cerca de 50% concordam com o fechamento aos domingos e 50% não. Então decidimos condicionar o horário até as 11 horas da manhã”, afirmou.

Pelas regras definidas no acordo, os supermercados que descumprirem a determinação estarão sujeitos ao pagamento de multa de R$ 500 por trabalhador, para cada dia de trabalho realizado de forma irregular.

Tags:

Supermercado

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