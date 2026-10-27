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Surpresa e temor: como Jair Bolsonaro reagiu à derrota de Flávio

Segundo coluna, preocupação imediata é com possibilidade de prisão do filho

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 07:59

Jair Bolsonaro ao lado do filho mais velho, Flávio
Jair Bolsonaro ao lado do filho mais velho, Flávio Crédito: Fábio Vieira/Metrópoles

A possibilidade de Flávio Bolsonaro (PL) ser preso se tornou a principal preocupação de Jair Bolsonaro após a derrota do filho para Lula na eleição presidencial. Segundo pessoas próximas ao ex-presidente, ele reagiu com surpresa à virada do petista e demonstrou apreensão com a situação do senador. A informação foi divulgada pela colunista Bela Megale, de O Globo.

Ao relatar a reação do pai a aliados, Flávio disse que Bolsonaro ficou muito aborrecido e chateado com o resultado das urnas.

Bolsonaro e seus filhos

Bolsonaro com os filhos por Reprodução
Flávio, Jair, Eduardo e Carlos Bolsonaro por Divulgação
Bolsonaro com os filhos por Reprodução
Bolsonaro com os filhos por Reprodução
Jair com o filho Flávio por Reprodução
Jair com o filho Flávio por Reprodução
Jair com o filho Flávio por Reprodução
Jair com o filho Flávio por Reprodução
Bolsonaro e Flávio por Reprodução
Jair Bolsonaro com o filho Jair Renan por Reprodução
Carlos e Jair Bolsonaro por Reprodução
Jair e Carlos Bolsonaro por Reprodução
Carlos e Jair Bolsonaro por Reprodução
Carlos e Jair Bolsonaro por Reprodução
Carlos e Jair Bolsonaro por Reprodução
Jair com Eduardo Bolsonaro por Reprodução
Jair com Eduardo Bolsonaro por Presidência da República
Jair com Eduardo Bolsonaro por Reprodução
Jair com Eduardo Bolsonaro por Reprodução
Jair Bolsonaro com o filho Jair Renan por Reprodução
Jair Bolsonaro com o filho Jair Renan por Reprodução
Jair Bolsonaro com o filho Jair Renan por Reprodução
Jair Bolsonaro com o filho Jair Renan por Reprodução
Bolsonaro com Eduardo e Carlos por Reprodução
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Bolsonaro com os filhos por Reprodução

O temor ocorre enquanto o senador é alvo de ao menos duas investigações da Polícia Federal. Nesta segunda-feira (26), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que ele entregasse o passaporte.

A medida foi tomada no inquérito que apura suspeita de lavagem de dinheiro na relação entre Flávio e o advogado Willer Tomaz, seu amigo.

No campo eleitoral, a decisão inicial foi desistir de contestar o resultado da votação na Justiça. A estratégia passou a contemplar medidas como um pedido de cassação da chapa de Lula por abuso de poder econômico.

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