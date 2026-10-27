Surpresa e temor: como Jair Bolsonaro reagiu à derrota de Flávio

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Carol Neves
Publicado em 27 de outubro de 2026 às 07:59
A possibilidade de Flávio Bolsonaro (PL) ser preso se tornou a principal preocupação de Jair Bolsonaro após a derrota do filho para Lula na eleição presidencial. Segundo pessoas próximas ao ex-presidente, ele reagiu com surpresa à virada do petista e demonstrou apreensão com a situação do senador. A informação foi divulgada pela colunista Bela Megale, de O Globo.
Ao relatar a reação do pai a aliados, Flávio disse que Bolsonaro ficou muito aborrecido e chateado com o resultado das urnas.
Bolsonaro e seus filhos
O temor ocorre enquanto o senador é alvo de ao menos duas investigações da Polícia Federal. Nesta segunda-feira (26), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que ele entregasse o passaporte.
A medida foi tomada no inquérito que apura suspeita de lavagem de dinheiro na relação entre Flávio e o advogado Willer Tomaz, seu amigo.
No campo eleitoral, a decisão inicial foi desistir de contestar o resultado da votação na Justiça. A estratégia passou a contemplar medidas como um pedido de cassação da chapa de Lula por abuso de poder econômico.