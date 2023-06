Surpresa: Mulher dá à luz a um menino após suspeitar de pneumonia

Uma jovem de 26 anos acreditava que estava com pneumonia, mas descobriu que tinha virado mãe. Stefane Silva deu entrada em um hospital público com dores, falta de ar e um resfriado forte, e saiu da unidade de saúde, que fica em São José dos Campos, no interior de São Paulo, com um menino no colo.



Em conversa ao G1, a jovem, que é mãe de uma menina de 12 anos e um garoto de 6, comentou que não desconfiava da gravidez, já que usava métodos contraceptivos para evitar uma nova gestação.