Suspeito de dois homicídios morre em confronto com policiais em Maragogipe

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Wendel de Novais
Publicado em 16 de outubro de 2026 às 17:05
Um homem investigado por dois homicídios e apontado pela Polícia Civil como líder de uma organização criminosa morreu durante uma ação policial na manhã desta sexta-feira (16), no distrito de Coqueiros, em Maragogipe, no Recôncavo baiano. Identificado como José Venicio Costa Lima, ele foi localizado durante o cumprimento de mandados de prisão.
Segundo as informações policiais, José Venicio resistiu à abordagem e entrou em confronto com as equipes. Ele foi baleado, socorrido e encaminhado a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. Durante a operação, os agentes apreenderam uma pistola calibre 9 mm carregada com 12 cartuchos, outras munições e 128 porções de maconha.
Caso é investigado pela Polícia Civil
As investigações apontam que o homem seria responsável pelas mortes de Genivaldo Mateo, de 67 anos, e Osvaldo Nunes dos Santos Neto, de 26. Genivaldo foi assassinado a tiros em março deste ano, no distrito de Coqueiros. Já Osvaldo foi morto em junho de 2025, no distrito de Nagé. José Venicio também era investigado por outros homicídios registrados no município.
A ação foi realizada pela Delegacia Territorial de Maragogipe, com apoio do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Leste) e da Companhia Independente de Policiamento Especializado do Recôncavo (CIPE/Recôncavo).