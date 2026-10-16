AÇÃO POLICIAL

Suspeito de dois homicídios morre em confronto com policiais em Maragogipe

Ação conjunta das polícias Civil e Militar apreendeu uma pistola calibre 9 mm, munições e 128 porções de maconha

Wendel de Novais

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 17:05

Material foi apreendido na ação policial Crédito: Reprodução

Um homem investigado por dois homicídios e apontado pela Polícia Civil como líder de uma organização criminosa morreu durante uma ação policial na manhã desta sexta-feira (16), no distrito de Coqueiros, em Maragogipe, no Recôncavo baiano. Identificado como José Venicio Costa Lima, ele foi localizado durante o cumprimento de mandados de prisão.

Segundo as informações policiais, José Venicio resistiu à abordagem e entrou em confronto com as equipes. Ele foi baleado, socorrido e encaminhado a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. Durante a operação, os agentes apreenderam uma pistola calibre 9 mm carregada com 12 cartuchos, outras munições e 128 porções de maconha.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

As investigações apontam que o homem seria responsável pelas mortes de Genivaldo Mateo, de 67 anos, e Osvaldo Nunes dos Santos Neto, de 26. Genivaldo foi assassinado a tiros em março deste ano, no distrito de Coqueiros. Já Osvaldo foi morto em junho de 2025, no distrito de Nagé. José Venicio também era investigado por outros homicídios registrados no município.