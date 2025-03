PRESO

Suspeito de estuprar adolescente de 14 anos é agredido após ser capturado no CE

Homem já havia tentado estuprar uma outra vítima.

Um homem foi preso em flagrante suspeito de estuprar uma adolescente de 14 anos no município de Potengi, no Ceará. O crime aconteceu na segunda-feira (3). >

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) disse que antes de abusar sexualmente da adolescente, o homem havia tentado estuprar uma outra vítima.>

O homem fugiu após o crime, segundo o Jornal O Povo. Após a repercussão do caso, diversos moradores, agentes de segurança e, até mesmo, o prefeito do município, Salviano Alencar (PDT), começaram a fazer buscas pelo criminoso na região. O suspeito foi preso por volta das 13h50. >

"Após a prisão, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil do Crato, onde foi autuado pelo crime de estupro, previsto no artigo 213 do Código Penal Brasileiro", disse a Polícia Militar através de nota.>