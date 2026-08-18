ÓDIO

Suspeito de matar advogado é preso e confessa o crime

Vítima, doutorando da USP, havia registrado um boletim de ocorrência no ano passado por estelionato mas desistiu de dar prosseguimento ao caso

Estadão

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 12:41

Advogado Lucas Silva Lopes Crédito: Reprodução/ Redes sociais

A Polícia Civil de São Paulo prendeu o suspeito de matar o advogado Lucas Silva Lopes, de 30 anos, encontrado morto em uma estrada de terra no Distrito Industrial Luiz Torrani, em Mogi Mirim, no interior paulista. O homem, identificado como Leonardo Jhonatan Olivera, de 32 anos, confessou o crime, de acordo com o delegado do caso. O Estadão tenta localizar a defesa do suspeito.

Uma das linhas de investigação da polícia é de que o advogado tenha sido vítima de crime de ódio. O delegado Fábio Chrysostomo afirmou à veículos locais que a vítima já havia registrado um boletim de ocorrência no ano passado por estelionato. À época, Lopes desistiu de dar prosseguimento ao caso.

O advogado foi encontrado morto no dia 2 de agosto, em uma estrada de terra na zona rural de Mogi Mirim. Ele estava nu, em posição fetal, com ferimentos no rosto e um tecido amarrado ao pescoço.

Advogado é encontrado morto em estrada de terra 1 de 6

Formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, ele fez mestrado em Direitos Humanos e cursava doutorado na Universidade de São Paulo (USP). O advogado morava em Campinas e era PCD (pessoa com deficiência).

A Faculdade de Direito da USP lamentou a morte dele e se colocou à disposição de familiares "para ajudar no que for possível". "A Faculdade de Direito da USP, com profunda tristeza, lamenta a morte de seu aluno no doutorado Lucas Silva Lopes, ocorrida no final de semana. Lucas era orientado pela professora Eunice Prudente (Departamento de Direito do Estado) e desenvolvia pesquisas sobre Direitos Humanos, Inclusão e proteção de Grupos Vulneráveis", diz a nota.

De acordo com familiares, o advogado tinha como objetivo ingressar no Ministério Público, como Promotor de Justiça. Atualmente, ele se dedicava à advocacia e ao doutorado. "A Diretoria, professores e alunos reforçam os sentimentos sinceros de pêsames aos familiares neste momento de tristeza e de dor se colocam à disposição", diz a USP.

Em nota, a Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Campinas lamentou a morte de Lopes e afirmou que o advogado "uniu vivência e conhecimento técnico em prol de uma advocacia mais inclusiva". Ele era membro da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da subseção.