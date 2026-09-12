FEMINICÍDIO

Suspeito de matar estudante de nutrição após tentativa de estupro fingiu assalto após crime

Corpo de Thaissa Gabrielly de Oliveira Marques foi velado e sepultado na tarde deste sábado (12)

Elaine Sanoli

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 21:35

Thaissa Gabrielly de Oliveira Marques foi morta enquanto trabalhava Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Após matar a jovem Thaissa Gabrielly de Oliveira Marques, o suspeito do crime fingiu ter sido alvo de um assalto. O homem, de 21 anos, apresentava ferimentos ocasionados durante a luta corporal com a vítima. Após a localização do corpo, ele confessou o crime à polícia e foi preso em flagrante.

A estudante de nutrição foi morta a facadas na tarde desta sexta-feira (11), em Londrina, no Paraná. A vítima estava em frente à academia onde trabalhava, que ainda não havia sido inaugurada, quando foi abordada pelo criminoso em uma tentativa de estupro.

Segundo informações do g1, ela estava no estacionamento entregando panfletos, na Avenida Celso Garcia Cid, na zona leste da cidade, quando foi atacada. Após reagir à tentativa de estupro, Thaissa foi esfaqueada e morta. O corpo foi velado e sepultado na tarde deste sábado (12).

Estudante de nutrição é morta a facadas após reagir a tentativa de estupro 1 de 7

O criminoso fugiu e pediu ajuda a populares, alegando ter sido ferido em uma tentativa de assalto. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar foram acionados para prestar auxílio na ocorrência. No entanto, a equipe policial foi informada por trabalhadores da academia sobre o corpo da vítima nas proximidades. Pressionado pela polícia, o suspeito acabou confessando o crime.

Ele foi preso em flagrante e conduzido à delegacia de Londrina após receber atendimento médico na Santa Casa.

Thaissa estava no último semestre da graduação em Nutrição. Em nota publicada nas redes sociais, a Prefeitura de Londrina lamentou o crime. "A jovem de 21 anos, estudante de Nutrição, trabalhadora, teve a vida interrompida de forma brutal, assim como ainda acontece com tantas mulheres, vítimas de feminicídio, neste país. Que a família e os amigos possam ser confortados e a memória de Thaissa mantida viva no coração de cada um".