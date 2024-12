CRIME

Suspeito de planejar atentados violentos em Brasília é preso

Homem teria manifestado a intenção de realizar ataques na capital federal com “graves consequências”

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu na tarde deste domingo (29) um homem de 30 anos, em cumprimento a um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça. O suspeito segue sob custódia da instituição e à disposição da Justiça.

As investigações tiveram início no dia anterior, após a Divisão de Prevenção e Combate ao Extremismo Violento receber denúncias anônimas sobre a chegada a Brasília de um indivíduo que teria a intenção de cometer atentados violentos.

Com base nas informações recebidas, a equipe da Polícia Civil iniciou o monitoramento ininterrupto do suspeito e pediu à Justiça do Distrito Federal a prisão temporária e outras medidas judiciais, que foram deferidas prontamente.