CRIME

Suspeitos transmitiram ao vivo agressão a engenheiro que teve morte encefálica após ato pró-Lula

Marcelo de Oliveira Rocha, de 30 anos, foi abordado por ao menos sete homens após sair de uma apresentação em Santos

Wendel de Novais

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 10:59

Suspeitos transmitiram ao vivo agressão e roubo a engenheiro morto Crédito: Reprodução

Uma transmissão ao vivo no TikTok registrou a agressão e o roubo do engenheiro ambiental e mestrando Marcelo de Oliveira Rocha, de 30 anos, em Santos, no litoral de São Paulo. O crime ocorreu na madrugada de sábado (24), após ele se afastar de um evento político em apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A família confirmou a morte encefálica da vítima na segunda-feira (26).

Segundo informações do g1, Marcelo acompanhava uma apresentação da Banda Esquerdantina quando saiu do local para ir ao banheiro. Nesse momento, foi abordado por pelo menos sete homens, segundo informações divulgadas pelo g1 Santos. Os próprios suspeitos transmitiram a ação ao vivo, enquanto dezenas de pessoas acompanhavam as imagens pela plataforma.

Na gravação, um dos envolvidos exige que o engenheiro entregue o celular e faz ameaças caso ele não obedeça. O vídeo também registra Marcelo pedindo que os homens esperem. Em seguida, ele é atingido por um soco, cai no chão e tem os pertences levados pelo grupo.

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Ao perceber que a vítima estava desacordada, um dos suspeitos reage com surpresa. A transmissão mostra ainda outras pessoas interagindo com o autor das agressões por meio de janelas divididas na tela. A Polícia Civil investiga o caso para identificar os envolvidos e esclarecer as circunstâncias e a motivação do crime.

Após a agressão, Marcelo foi levado para atendimento médico. A família confirmou a morte encefálica depois que ele foi transferido da Santa Casa de Santos para o Hospital São Paulo, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Segundo o pai da vítima, Marcelo Rodrigues da Rocha, o resultado de um exame necessário para confirmar a irreversibilidade do quadro foi divulgado por volta das 17h de segunda-feira.