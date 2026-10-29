Tarcísio cobra respeito às urnas após carta golpista de Flávio: 'Caminho é seguir em frente'

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Carol Neves
Publicado em 29 de outubro de 2026 às 09:04
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), defendeu que Flávio Bolsonaro (PL) aceite o resultado da eleição presidencial e concentre esforços na oposição. A manifestação ocorre após o senador divulgar, dos Estados Unidos, uma carta em que questiona a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva e se apresenta como presidente do Brasil - depois, ele alterou o texto para "líder do Brasil".
“A eleição acabou e agora é preciso olhar para a frente. Entendo o sentimento de Flávio, entendo sua indignação e sua revolta, e esse sentimento é o de muitos brasileiros também. Mas o caminho é respeitar o resultado das urnas e seguir em frente”, declarou Tarcísio, segundo o portal G1.
O governador também afirmou que a atuação dos adversários do governo deve ocorrer dentro das instituições.
Veja imagens de Flávio Bolsonaro com família fora do Brasil
“O momento exige responsabilidade, serenidade e a construção de uma oposição forte, capaz de exercer seu papel. É assim, respeitando o processo democrático e trabalhando dentro das instituições, que vamos fortalecer o sistema de freios e contrapesos que sustenta a nossa democracia”, completou.
O que diz a carta
Na carta, Flávio informou estar com a família nos Estados Unidos e disse que pretende comandar a oposição a partir do país. O senador pediu a cassação da chapa de Lula e Geraldo Alckmin e fez acusações de fraude eleitoral sem apresentar provas.
O texto teve duas versões. Na primeira, publicada nas redes sociais, o parlamentar se intitulou “verdadeiro presidente do Brasil” e “presidente eleito”. Depois, retirou essas expressões e passou a usar “líder do Brasil” e “líder”.
Flávio também atacou o Judiciário e alegou que sua família sofre “perseguição política” em um “regime de exceção”. Ao afirmar que está em segurança no exterior, negou ter fugido do Brasil e comparou sua saída a episódios de exílio de personagens históricos.
A postura do senador diverge da posição adotada pelo próprio PL, que reconheceu o resultado da eleição, embora tenha solicitado esclarecimentos à Justiça Eleitoral.
Entre os argumentos usados para contestar a votação de domingo (25), Flávio citou uma suposta “impossibilidade matemática” e criticou decisões judiciais, especialmente a prorrogação do horário de votação determinada pelo ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF).
A extensão de duas horas foi autorizada após pedidos tanto da coligação de Lula quanto da campanha de Flávio, motivados por dificuldades no transporte público de eleitores e condições climáticas adversas.
Conforme os dados apresentados, menos de 35 mil votos foram registrados entre as 17h e as 19h. A diferença entre Lula e Flávio no resultado nacional foi de 4,4 milhões de votos.