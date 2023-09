Taxas de juros ficam com viés de baixa, em meio a exterior mais tranquilo

Após a alta forte da quinta-feira, 21, os juros operam estáveis nesta sexta-feira, 22, com viés de baixa, no período manhã, num dia de agenda esvaziada. O movimento se dá em meio ao recuo do dólar ante o real e outras moedas e também queda dos retornos dos Treasuries.



As atenções já ficam na ata do Comitê de Política Monetária (Copom), que sai na terça-feira.



Às 10h10, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 estava em 10,530%, de 10,549% no ajuste anterior.