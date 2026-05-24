GOLPE

Taxista é preso após tentar cobrar R$ 3,4 mil a turistas alemães em corrida de R$ 40

Casal acionou a Polícia Militar ao perceber cobrança abusiva durante corrida

Carol Neves

Publicado em 24 de maio de 2026 às 12:01

Material apreendido Crédito: Divulgação/ PMERJ

A Polícia Militar prendeu na noite de sábado (23) um taxista acusado de tentar cobrar R$ 3,4 mil de dois turistas alemães na Avenida Atlântica, em Copacabana, um dos pontos mais movimentados e turísticos da cidade do Rio de Janeiro.

Segundo informações da PM, a corrida solicitada pelos estrangeiros teria valor aproximado de R$ 40. Ao perceberem a cobrança considerada abusiva, os turistas acionaram policiais do 19º BPM (Copacabana), que faziam patrulhamento na região no momento da ocorrência.

Após a abordagem e a confirmação da irregularidade, o taxista foi detido. A identidade dele não foi divulgada. O veículo utilizado e as máquinas de cartão de crédito foram apreendidos pelos agentes.