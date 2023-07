Tebet: Ministério do Trabalho ainda regulamentará igualdade salarial

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse nesta quarta-feira (5) que o Ministério do Trabalho ainda fará a regulamentação da lei da igualdade salarial, mas comemorou que a nova regra "já pegou".



Tebet concede entrevista ao programa Bom Dia, Ministra, e comentou sobre a nova lei, sancionada na segunda-feira, 3, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A nova regra estabelece que empresas com 100 funcionários ou mais precisam fornecer relatórios semestrais sobre salários e critérios de remuneração. Em caso de irregularidades, podem ser aplicadas sanções e multas O texto aumenta em até dez vezes a multa nos casos em que a mulher receber menos do que o homem para a mesma função. Hoje, a multa máxima é de R$ 4 mil.