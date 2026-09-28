ATAQUE

Técnica de enfermagem é agredida por paciente em pronto-socorro e receberá indenização

Profissional teve celular danificado e sofreu escoriações

Esther Morais

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 07:15

Técnica de enfermagem é agredida por paciente em pronto-socorro e receberá indenização Crédito: Shutterstock

Uma técnica de enfermagem receberá indenização após ser agredida por uma paciente dentro de um pronto-atendimento em Araquari, em Santa Catarina (SC). Além das agressões físicas, a profissional teve o celular danificado durante o episódio. A decisão judicial foi divulgada na última sexta-feira (25) e determinou o pagamento de R$ 585 por danos materiais e R$ 3 mil por danos morais.

O caso aconteceu em setembro de 2024, enquanto a profissional exercia suas funções na unidade de saúde. Segundo os autos, a paciente entrou na sala onde a técnica trabalhava, arremessou o celular dela contra o chão e danificou o aparelho. Em seguida, agrediu fisicamente a profissional, que sofreu escoriações no braço direito.

A ocorrência foi registrada e os danos foram comprovados por documentos, laudo de exame de corpo de delito e fotografias. Um orçamento também apontou a necessidade de reparos no celular.

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Durante o processo, a paciente não apresentou uma versão diferente para os fatos. A defesa alegou que ela não tinha discernimento no momento do episódio devido a um transtorno psiquiátrico grave.

Para analisar a alegação, a Justiça considerou um laudo pericial produzido em um processo criminal relacionado ao mesmo caso. O documento apontou que, na data do episódio, a mulher passava por uma grave crise psiquiátrica, com ruptura com a realidade, impulsividade e desorganização do pensamento. Segundo a perícia, ela não tinha capacidade de compreender o caráter ilícito dos atos nem de conduzir o próprio comportamento.

A conclusão foi considerada compatível com outros documentos médicos apresentados no processo. Os registros apontavam que a paciente permanecia em observação desde o início de setembro, aguardando internação psiquiátrica, e apresentava comportamento agressivo, com necessidade de contenção durante a crise.