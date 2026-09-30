DISTRITO FEDERAL

Técnica de enfermagem é enforcada por paciente com cabo de celular em UPA

Profissional foi socorrida pela equipe do próprio posto

Metrópoles

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 13:23

Unidade de saúde informou que a profissional agredida foi acolhida e atendida pela equipe médica Crédito: Reprodução/Metrópoles

Uma técnica de enfermagem foi agredida por uma paciente que teria utilizado um cabo de carregador de celular para enforcá-la. O caso aconteceu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Riacho Fundo II, na madrugada dessa terça-feira (29), no Distrito Federal.