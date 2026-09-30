Técnica de enfermagem é enforcada por paciente com cabo de celular em UPA

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Metrópoles
Publicado em 30 de setembro de 2026 às 13:23
Uma técnica de enfermagem foi agredida por uma paciente que teria utilizado um cabo de carregador de celular para enforcá-la. O caso aconteceu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Riacho Fundo II, na madrugada dessa terça-feira (29), no Distrito Federal.
O Instituto de Gestão Estratégica do DF (Iges-DF) informou que a profissional precisou ser socorrida e ajudada por outros colegas que estavam de plantão. A técnica de enfermagem optou por não se identificar.