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Técnica de enfermagem sofre racismo de paciente, é trocada por colega branca por gestora e ganha indenização após processo na Justiça

Trabalhadora foi substituída por funcionária branca após paciente

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 13:01

Decisão foi do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo
Decisão foi do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo Crédito: Reprodução

A Justiça do Trabalho condenou as empresas responsáveis pela gestão do Hospital Municipal Irmã Dulce, em Praia Grande (SP), após uma técnica de enfermagem negra sofrer discriminação racial durante o atendimento a um paciente. As gestoras Lar de Miriam e Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais terão de pagar R$ 25 mil por danos morais à profissional, além das verbas trabalhistas decorrentes da rescisão indireta.

O episódio ocorreu em 28 de janeiro de 2026. Conforme os autos, o paciente e o acompanhante disseram que não queriam ser atendidos pela técnica de enfermagem por causa da cor da pele. Inicialmente, a responsável pelo setor teria recusado o pedido de substituição, mas posteriormente trocou a profissional por uma funcionária branca.

Uma testemunha ouvida no processo confirmou a situação e relatou ter escutado o paciente dizer que não queria ser tocado "por aquela negra" e que "não gostava de negros". A técnica afirmou ainda que não recebeu acolhimento ou apoio da chefia e da instituição depois do episódio.

Justiça

Justiça por Shutterstock
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O contato da empresa com a trabalhadora para tratar do ocorrido só teria acontecido cerca de dois meses depois, quando ela foi chamada para um "feedback". Para o juiz Francisco Charles Florentino de Sousa, responsável pela decisão, a demora em oferecer suporte e a substituição da profissional para atender à exigência racista de terceiros agravaram a situação.

Na sentença, o magistrado classificou o episódio como uma situação de "humilhação institucionalizada" e entendeu que houve falta grave por parte das empregadoras, tornando inviável a continuidade do vínculo. Por isso, além da indenização, foi reconhecida a rescisão indireta do contrato, garantindo à técnica direitos como aviso-prévio, multa de 40% sobre o FGTS e as multas previstas nos artigos 467 e 477 da CLT.

O município de Praia Grande foi responsabilizado de forma subsidiária pelo pagamento das condenações. A decisão foi proferida pela 1ª Vara do Trabalho de Praia Grande e ainda cabe recurso.

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