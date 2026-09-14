Técnica de enfermagem tem plano de saúde cancelado sem aviso, Justiça reconhece dano moral e manda empresa indenizá-la

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Perla Ribeiro
Publicado em 14 de setembro de 2026 às 19:37
Uma técnica de enfermagem teve o plano de saúde cancelado enquanto ainda mantinha contrato de trabalho e receberá R$ 10 mil por danos morais. A decisão foi tomada por unanimidade pela 13ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2), que também reconheceu o direito da profissional à rescisão indireta do contrato.
O convênio foi encerrado pela empresa sem que a trabalhadora fosse formalmente comunicada e sem que tivesse a oportunidade de permanecer no plano nas condições previstas pelo artigo 30 da Lei nº 9.656/98. Segundo o processo, a empregadora, uma entidade filantrópica que atua na área da saúde, não apresentou contestação específica ao pedido relacionado ao cancelamento do convênio. Com isso, o fato se tornou incontroverso.
O plano de saúde ficou mais caro
Além disso, durante a audiência, a própria preposta da empresa confirmou que o plano havia sido encerrado de forma unilateral. A técnica de enfermagem estava com um filho recém-nascido na época e afirmou que o cancelamento teria ocorrido como forma de retaliação pelo ajuizamento da ação trabalhista.
Trabalhadora também questionava mudanças no emprego
A ação havia sido ajuizada inicialmente por outros motivos. A profissional pedia a rescisão indireta do contrato após alegar que a empresa havia alterado unilateralmente seu horário de trabalho e a colocado em local insalubre, contrariando recomendação médica expressa depois de seu retorno da licença-maternidade.
O pedido relacionado ao plano de saúde foi incluído posteriormente, por meio de uma emenda à petição inicial. No julgamento, a desembargadora-relatora Maria Elizabeth Mostardo Nunes citou a conclusão da sentença de que a conduta da empresa configurou ato ilícito. A decisão destacou que a manutenção do plano de saúde integrava as obrigações decorrentes do contrato de trabalho e que a retirada abrupta do benefício, especialmente diante da situação pessoal da trabalhadora, violou a boa-fé e a dignidade da empregada.
“A manutenção do plano de saúde é uma obrigação que integra o contrato de trabalho e sua supressão abrupta especialmente em um momento de fragilidade da empregada, que é lactante e mãe de dois filhos menores, viola a boa-fé objetiva e a dignidade da pessoa humana”. Para a Justiça, o dano moral decorreu do próprio cancelamento do benefício e da angústia e insegurança provocadas pela perda da assistência médica. Com base nessas circunstâncias, a indenização foi fixada em R$ 10 mil.
Além disso, a magistrada considerou que houve descumprimento grave de obrigações legais e contratuais, capaz de tornar inviável a continuidade do vínculo empregatício. Por isso, também foi reconhecida a rescisão indireta, modalidade que permite ao trabalhador encerrar o contrato por falta grave cometida pelo empregador, com efeitos equivalentes aos de uma demissão sem justa causa.