DIREITO DO TRABALHADOR

Técnica de enfermagem tem plano de saúde cancelado sem aviso, Justiça reconhece dano moral e manda empresa indenizá-la

Empresa encerrou o convênio sem comunicar a trabalhadora e sem oferecer possibilidade de permanência; Justiça também reconheceu direito à rescisão indireta

Perla Ribeiro

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 19:37

Técnica de enfermagem tem plano de saúde cancelado sem aviso, Justiça reconhece dano moral e manda empresa indenizá-la Crédito: Imagem gerada pela IA

Uma técnica de enfermagem teve o plano de saúde cancelado enquanto ainda mantinha contrato de trabalho e receberá R$ 10 mil por danos morais. A decisão foi tomada por unanimidade pela 13ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2), que também reconheceu o direito da profissional à rescisão indireta do contrato.

O convênio foi encerrado pela empresa sem que a trabalhadora fosse formalmente comunicada e sem que tivesse a oportunidade de permanecer no plano nas condições previstas pelo artigo 30 da Lei nº 9.656/98. Segundo o processo, a empregadora, uma entidade filantrópica que atua na área da saúde, não apresentou contestação específica ao pedido relacionado ao cancelamento do convênio. Com isso, o fato se tornou incontroverso.

O plano de saúde ficou mais caro 1 de 5

Além disso, durante a audiência, a própria preposta da empresa confirmou que o plano havia sido encerrado de forma unilateral. A técnica de enfermagem estava com um filho recém-nascido na época e afirmou que o cancelamento teria ocorrido como forma de retaliação pelo ajuizamento da ação trabalhista.

Trabalhadora também questionava mudanças no emprego

A ação havia sido ajuizada inicialmente por outros motivos. A profissional pedia a rescisão indireta do contrato após alegar que a empresa havia alterado unilateralmente seu horário de trabalho e a colocado em local insalubre, contrariando recomendação médica expressa depois de seu retorno da licença-maternidade.

O pedido relacionado ao plano de saúde foi incluído posteriormente, por meio de uma emenda à petição inicial. No julgamento, a desembargadora-relatora Maria Elizabeth Mostardo Nunes citou a conclusão da sentença de que a conduta da empresa configurou ato ilícito. A decisão destacou que a manutenção do plano de saúde integrava as obrigações decorrentes do contrato de trabalho e que a retirada abrupta do benefício, especialmente diante da situação pessoal da trabalhadora, violou a boa-fé e a dignidade da empregada.

“A manutenção do plano de saúde é uma obrigação que integra o contrato de trabalho e sua supressão abrupta especialmente em um momento de fragilidade da empregada, que é lactante e mãe de dois filhos menores, viola a boa-fé objetiva e a dignidade da pessoa humana”. Para a Justiça, o dano moral decorreu do próprio cancelamento do benefício e da angústia e insegurança provocadas pela perda da assistência médica. Com base nessas circunstâncias, a indenização foi fixada em R$ 10 mil.