ESTUPRO DE VULNERÁVEL

Técnico de enfermagem é condenado por abusar de paciente sedada dentro de ambulância; pena é de 12 anos

STJ manteve a condenação e reafirmou que adultos impossibilitados de oferecer resistência têm a mesma proteção legal prevista para crianças e adolescentes vulneráveis

Perla Ribeiro

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 17:57

Fachada do edifício sede do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Uma paciente que precisava de atendimento médico foi vítima de violência sexual justamente durante o trajeto em que deveria estar recebendo cuidados. Sedada, sob efeito de medicamentos e apresentando crises convulsivas, ela não tinha condições de reagir quando um técnico de enfermagem praticou atos de natureza sexual contra seu corpo dentro de uma ambulância. O profissional foi condenado a 12 anos e cinco meses de prisão, em regime fechado, e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve a decisão.

Ao analisar o caso, a Sexta Turma do tribunal reafirmou que a violência sexual praticada contra uma pessoa adulta incapaz de oferecer resistência deve ser enquadrada como estupro de vulnerável, e não como importunação sexual. Para os ministros, a proteção legal não se limita a vítimas menores de 14 anos: também alcança quem, por qualquer outra circunstância, não consegue reagir à violência.

O relator do recurso, ministro Og Fernandes, destacou que a incapacidade de resistência de uma pessoa adulta atrai a mesma proteção jurídica assegurada a uma criança. “A ausência de capacidade de resistência de um adulto atrai exatamente a mesma proteção legal dada a uma criança”, afirmou.

Por que a condenação foi mantida?

A defesa do técnico de enfermagem tentou mudar a classificação do crime, pedindo que a conduta fosse considerada importunação sexual, delito previsto no artigo 215-A do Código Penal. O pedido, porém, já havia sido rejeitado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), que manteve o enquadramento como estupro de vulnerável.

As instâncias ordinárias consideraram que o profissional se aproveitou da condição de vulnerabilidade da paciente e de sua posição durante o atendimento para praticar os atos de natureza sexual. No momento da violência, a vítima estava sob efeito de medicamentos e enfrentava crises convulsivas, sem condições de oferecer resistência.

Ao julgar o recurso, a Sexta Turma do STJ entendeu que não havia motivo para alterar a condenação. O colegiado aplicou o entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.121, segundo o qual não cabe desclassificar o crime de estupro de vulnerável para importunação sexual em razão da rapidez ou da superficialidade do ato, desde que exista a intenção de satisfazer o próprio desejo sexual ou o de outra pessoa.

Qual é a diferença entre estupro de vulnerável e importunação sexual?

O artigo 217-A do Código Penal estabelece que há estupro de vulnerável quando ocorre ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos, com alguém que não tenha o discernimento necessário em razão de enfermidade ou deficiência mental ou com quem, por qualquer outra causa, não possa oferecer resistência.

Já o artigo 215-A, que trata da importunação sexual, prevê a prática de ato libidinoso contra alguém, sem sua anuência, com o objetivo de satisfazer desejo sexual próprio ou de terceiro. Segundo o relator, esse crime pressupõe que a vítima tenha, ao menos em tese, condições de consentir com o ato.

De acordo com o STJ, no caso analisado, a paciente não tinha capacidade de resistência, em razão de seu estado de saúde e dos medicamentos que havia recebido. Por isso, o ministro considerou que não havia fundamento para enquadrar a conduta como importunação sexual.

“É impossível desclassificar o crime apurado nos autos, cometido por técnico de enfermagem no exercício de sua profissão e durante o atendimento em ambulância da vítima, que passava por crise convulsiva e estava sob o efeito de medicamentos, para o crime de importunação sexual. Inexiste, assim, qualquer margem para a pretensão meritória ou ilegalidade na condenação confirmada pela instância de origem”, concluiu Og Fernandes.