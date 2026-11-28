INVESTIGAÇÃO

Técnico de enfermagem é preso após aplicar remédio em idosa sem prescrição e três pacientes morrerem durante plantão

Profissional teria aplicado medicamento em idosa de 81 anos, segundo testemunha

Wendel de Novais

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 17:22

Flávio foi preso após mortes de pacientes Crédito: Reprodução

Um técnico de enfermagem foi preso suspeito de envolvimento na morte de três pacientes internados na Santa Casa de Araraquara, no interior de São Paulo, após medicar uma idosa que não estava sob seus cuidados. Segundo informações do g1 São Paulo, Flávio Gilberto Antonio da Silva Simão, 43 anos, foi detido na quinta-feira (26) e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva nesta sexta-feira (27). Os três pacientes morreram durante o plantão dele, em um intervalo de pouco mais de duas horas.

Segundo o boletim de ocorrência, uma técnica responsável pelo atendimento de Josefa Araújo da Silva, de 81 anos, encontrou Flávio sozinho ao lado do leito da paciente, com duas seringas vazias. Questionado, ele afirmou ter aplicado dipirona e utilizado soro fisiológico para lavar o acesso venoso. A profissional relatou que já havia administrado todos os medicamentos prescritos e que não existia nenhuma dose pendente naquele horário.

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A técnica também estranhou a presença do colega, já que Josefa não estava entre os pacientes sob responsabilidade dele. Após alertar os demais profissionais, a equipe constatou que a idosa apresentava queda da frequência cardíaca e da pressão arterial, seguida de parada cardiorrespiratória. As tentativas de reanimação não tiveram sucesso. Posteriormente, o suspeito confirmou à polícia que havia medicado a paciente e sabia que ela era atendida por outra profissional.

O episódio ocorreu durante o plantão em que também morreram João Carlos Frigieri, de 74 anos, e Aparecida de Fátima Pavanelli, de 63. Conforme o boletim de ocorrência, os óbitos foram registrados às 3h41, 4h50 e 5h50, respectivamente. Os pacientes apresentavam evolução clínica favorável e estavam em processo de redução do uso de noradrenalina, mas tiveram piora repentina, com queda da pressão arterial e da frequência cardíaca, seguida de parada cardiorrespiratória.

Durante as investigações, policiais apreenderam na casa do técnico 74 frascos de soro fisiológico, 33 receituários de controle especial em nome de dois médicos, um celular e um tubo com substância semelhante à cocaína. Flávio admitiu ter retirado os frascos de soro do hospital e alegou que funcionários costumavam levar os produtos. Sobre o atendimento a pacientes que não estavam sob sua responsabilidade, afirmou que os profissionais se revezavam durante os intervalos e chamou a prática de "ronda".