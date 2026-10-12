DECISÃO

Técnico presencia invasão em presídio, processa empresa por exposição ao perigo e ganha indenização na Justiça

Trabalhador viu agentes de segurança atirarem em criminosos no local

Millena Marques

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 19:23

Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) Crédito: Reprodução/TJMG

Um técnico que trabalhava em uma estação de tratamento de esgoto ao lado de um presídio em São Joaquim de Bicas, em Minas Gerais, vai receber R$ 8 mil de indenização por danos morais. A condenação foi mantida pela Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT-MG), após o funcionário presenciar uma ação criminosa com disparos feitos por agentes de segurança.

O episódio foi registrado enquanto o trabalhador desempenhava suas funções na estação. Na ocasião, criminosos teriam tentado entrar na área externa para lançar drogas para dentro da unidade prisional. A movimentação foi percebida pelos agentes de segurança, que efetuaram disparos para conter a ação.

Para a Justiça do Trabalho, o fato de o empregado estar no local durante a ocorrência demonstrou sua exposição a uma situação de risco e justificou a reparação financeira. Em depoimento, o técnico relatou que estava trabalhando normalmente quando os invasores apareceram na área próxima à estação de tratamento de esgoto. Segundo sua versão, os agentes de segurança reagiram à tentativa de introdução de materiais ilícitos no presídio com disparos de arma de fogo.

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Depois da ocorrência, as atividades profissionais foram suspensas até que houvesse condições seguras para o retorno dos empregados. O representante da empresa também confirmou que houve uma tentativa de invasão na área externa e que os agentes efetuaram disparos. De acordo com o preposto, a munição utilizada era de borracha, e os trabalhadores só voltaram às funções depois da liberação do local.

Embora as versões apresentassem diferenças sobre alguns detalhes da ocorrência, ambas confirmaram a ação criminosa e a intervenção dos agentes de segurança. Na defesa, a empregadora argumentou que a estação de tratamento não ficava dentro do presídio, mas em uma área externa próxima à unidade. Também sustentou que o episódio não tinha ligação direta com as atividades exercidas pelo técnico e que não havia fundamento para responsabilizá-la por danos morais.

O argumento, contudo, não foi acolhido pela Justiça do Trabalho. Ao examinar o processo em primeira instância, a 2ª Vara do Trabalho de Pedro Leopoldo considerou que o ambiente em que o profissional trabalhava o expunha a um risco acentuado de violência. A juíza substituta Paola Barbosa de Melo condenou a empresa ao pagamento de R$ 8 mil. A empregadora recorreu da sentença, mas a Sexta Turma do TRT-MG manteve a obrigação de indenizar o trabalhador.