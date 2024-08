PERNAMBUCO

Telhado de santuário desaba e deixa dois mortos no Recife

Em nota, a Arquidiocese de Olinda e Recife expressou "profunda tristeza pelo trágico acidente"

Estadão

Publicado em 30 de agosto de 2024 às 16:33

Teto desabou e deixou dois mortos Crédito: Junior Souza/JC Imagem

O telhado do Santuário do Morro da Conceição, na zona norte do Recife, desabou no início da tarde desta sexta-feira, 30. De acordo com a prefeitura, o acidente deixou ao menos dois mortos. Imagens de moradores do bairro mostram o telhado integralmente derrubado sobre a área religiosa. Integrantes do Corpo de Bombeiros, polícia e Defesa Civil estão no local para prestar assistência aos feridos.

"Nossas equipes seguem atuando nas ações emergenciais por conta dessa tragédia. Estou me dirigindo ao local neste momento", disse pelo X o prefeito João Campos (PSB). A governadora do Estado, Raquel Lyra (PSDB), disse ter acionado as equipes de segurança para resgate e atendimento imediato.

Em nota, a Arquidiocese de Olinda e Recife expressou "profunda tristeza pelo trágico acidente". A nota é assinada pelo arcebispo, dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa, que diz que o caso "enche nossos corações de luto e solidariedade". "Em oração, nos unimos às famílias enlutadas e a todos os que foram afetados por esta tragédia. Que o senhor acolha as almas dos falecidos e conforte os corações dos que sofrem."

Como é o Santuário do Morro da Conceição?

A estátua da santa veio da França e chegou no Recife em 1904, no cinquentenário do dogma da Imaculada Conceição. Na época, o bispo D. Luís Raimundo Brito mandou construir no morro uma capela em estilo gótico, inaugurada em 1906. Com a urbanização crescente na capital pernambucana, houve o desmembramento da área do Morro da Conceição para a criação da nova Paróquia de Nossa Senhora da Conceição.

Após reforma, a igreja adotou estilo moderno e paredes de vidro, permitindo aos devotos visualizarem a imagem de dentro e fora do templo.

Em 2015, o arcebispo de Olinda e Recife, dom Fernando Saburido elevou a Paróquia do Morro da Conceição à condição de Santuário, deixando-a sob os cuidados dos Missionários Redentoristas.