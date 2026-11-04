VEJA COMO PARTICIPAR

Tem cartão da Caixa? Banco lança promoção com viagens para a Islândia e sorteios de R$ 1 mil

Clientes podem concorrer a cinco pacotes de viagem inspirados em filme da Marvel

Esther Morais

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 09:00

Caixa Econômica Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil Crédito: Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Clientes que possuem cartões Caixa Visa de crédito ou débito podem concorrer a cinco pacotes de viagem temática para a Islândia e a prêmios semanais de R$ 1 mil. A promoção “Um Destino de Outro Mundo”, lançada pela Caixa Econômica Federal em parceria com a Visa, começou nesta terça-feira (3) e segue até 31 de janeiro de 2027.

Inspirada no filme “Vingadores: Doutor Destino”, da Marvel Studios, a campanha é válida em todo o território nacional. Para participar, é necessário realizar o cadastro no site oficial da promoção e cumprir as condições previstas no regulamento.

A cada R$ 50 acumulados em compras na função crédito, o cliente recebe um número da sorte. Já na função débito, o mesmo valor garante dois números da sorte. É possível participar utilizando as duas modalidades de pagamento.

Ao longo das 13 semanas da campanha, serão distribuídos prêmios semanais de R$ 1 mil, entregues em cartões pré-pagos sem função de saque.

Como aumentar as chances de ganhar?

A promoção prevê números da sorte em dobro para compras realizadas por meio de carteiras digitais. Dessa forma, uma compra elegível de R$ 50 no crédito feita por esse meio gera dois números da sorte. No débito, o mesmo valor garante quatro números.

Outro benefício contempla clientes que emitirem um novo Cartão Caixa Visa e realizarem a primeira compra de pelo menos R$ 50. Nesse caso, serão concedidos 10 números da sorte, desde que as condições previstas no regulamento sejam atendidas.

Viagem para a Islândia

A premiação principal será composta por cinco pacotes de viagem temática para a Islândia, um dos locais de gravação do filme “Vingadores: Doutor Destino”.

A experiência terá duração prevista de seis dias e cinco noites, com viagem planejada para setembro de 2027.