VIDA FINANCEIRA

Tem entre 30 e 49 anos, ensino superior completo e três dívidas em média: conheça o perfil dos endividados

Levantamento mostra que o acúmulo de compromissos financeiros atinge principalmente adultos em idade economicamente ativa e pode envolver várias dívidas ao mesmo tempo

Perla Ribeiro

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 05:30

Tem entre 30 e 49 anos, ensino superior completo e três dívidas em média: conheça o perfil dos endividados Crédito: Imagem gerada pela IA

Endividamento nem sempre está relacionado à baixa renda ou à pouca escolaridade. Um levantamento da Bravo, empresa especializada em negociação de dívidas, mostra um cenário diferente: 61% dos clientes que concluíram um programa de negociação da companhia têm ensino superior completo ou pós-graduação.

O dado ajuda a questionar a ideia de que a dificuldade para pagar as contas estaria concentrada apenas entre pessoas com menor escolaridade. Na base analisada, o perfil predominante é de adultos economicamente ativos: a idade mediana é de 41 anos, e 63% dos clientes têm entre 30 e 49 anos.

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Para Luiz Fernando Zanqueta, head de finanças da Bravo, olhar apenas para a renda não é suficiente para entender por que uma pessoa chega a uma situação de endividamento. “O endividamento não pode mais ser associado apenas à falta de renda ou à baixa escolaridade. O que vemos é um consumidor que, muitas vezes, tem renda, formação e está inserido no mercado de trabalho, mas que passou a acumular compromissos financeiros acima da sua capacidade de pagamento”. Segundo ele, o problema pode se agravar quando diferentes dívidas começam a disputar espaço dentro do mesmo orçamento.

Três dívidas em média para cada pessoa

O número de compromissos financeiros acumulados aparece como um dos principais pontos do levantamento. Entre os clientes analisados, a média é de três dívidas por pessoa. Em 41% dos casos, porém, a situação é ainda mais complexa: o consumidor possui quatro ou mais débitos.

Isso significa que o problema não necessariamente começa com uma dívida muito alta. Cartão de crédito, empréstimos, financiamentos e outras parcelas podem se somar gradualmente até comprometer uma parcela significativa da renda mensal. “O consumidor pode conseguir administrar uma dívida isoladamente, mas a situação muda quando ele passa a ter várias parcelas e diferentes credores ao mesmo tempo. É essa combinação que pode fazer com que uma renda que parecia suficiente deixe de comportar todos os compromissos”, explica Zanqueta.

Dívida média é mais de seis vezes a renda mensal

A diferença entre o que os consumidores ganham e o que devem também chama atenção. Segundo o levantamento, a renda bruta mensal média dos clientes é de R$ 4,2 mil, enquanto a dívida média chega a R$ 24.289. Na prática, o valor devido equivale a cerca de 6,3 vezes a renda mensal. Nos casos de maior endividamento, os números sobem ainda mais. Cerca de 20% dos clientes possuem mais de R$ 50 mil em dívidas, enquanto há registros de consumidores com débitos superiores a R$ 400 mil.

Para Zanqueta, o tamanho da dívida precisa ser analisado em conjunto com a capacidade de pagamento. “Quando uma parcela significativa dos ganhos mensais já está comprometida, sobra menos espaço no orçamento para despesas recorrentes e imprevistos. É nesse momento que o consumidor pode começar a recorrer a novos créditos para cobrir compromissos anteriores”, afirma.

Quando uma dívida começa a puxar outra

O uso de crédito para cobrir outras dívidas pode criar um ciclo difícil de interromper. Em vez de funcionar como uma ferramenta para organizar uma compra ou enfrentar uma necessidade pontual, o crédito passa a ser utilizado para manter o orçamento funcionando. Esse processo pode fazer com que novas parcelas sejam incorporadas à renda já comprometida, reduzindo ainda mais a margem disponível para as despesas do mês.

“O ponto de atenção é quando o crédito deixa de ser uma ferramenta de planejamento e passa a ser utilizado para cobrir o próprio orçamento. A partir daí, uma dívida pode gerar outra e o consumidor perde a capacidade de reorganizar as contas apenas com a renda corrente”, diz o executivo.

Ensino superior não impede endividamento

Os dados também mostram que ter maior escolaridade não significa, necessariamente, estar protegido contra problemas financeiros. Embora 61% dos clientes analisados tenham ensino superior completo ou pós-graduação, outros fatores podem influenciar a capacidade de manter as contas equilibradas, como renda disponível, custo do crédito, quantidade de compromissos e imprevistos.

“Ter ensino superior não significa necessariamente ter uma estrutura financeira preparada para lidar com uma sequência de imprevistos ou com o aumento do custo das dívidas. Educação financeira é importante, mas também é preciso considerar fatores como renda disponível, custo do crédito, quantidade de compromissos e capacidade de planejamento”, afirma Zanqueta.