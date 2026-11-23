NA FILA

Tem precatório para receber? Veja cinco caminhos que podem antecipar o pagamento

Prioridade legal, acordos diretos e negociação do crédito estão entre as alternativas para quem não quer esperar a quitação pela ordem cronológica

Perla Ribeiro

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 05:00

Dinheiro Crédito: Marcelo Camargo/Agencia Brasil

Quem tem um precatório a receber pode não precisar esperar necessariamente até chegar sua vez na fila de pagamentos. Embora a regra geral determine que os valores sejam quitados conforme a ordem cronológica de apresentação, existem situações previstas na legislação que permitem antecipar parte do dinheiro ou negociar o crédito para ter acesso aos recursos antes.

As possibilidades incluem prioridade para determinados grupos de credores, participação em programas de acordos diretos e cessão do precatório a terceiros. Cada alternativa, porém, tem regras, condições e possíveis descontos que precisam ser avaliados antes de qualquer decisão.

O que são precatórios? 1 de 5

Segundo João Bandeira, diretor da Bandeira Investimentos, muitos beneficiários desconhecem essas opções e acabam aguardando o pagamento sem verificar se possuem direito a algum tratamento prioritário ou se podem recorrer a outras modalidades de negociação.

“Não existe um caminho único para antecipar o recebimento de um precatório. O primeiro passo é entender a situação do crédito, verificar se o credor tem direito a alguma prioridade e conhecer as alternativas disponíveis. Dependendo do caso, é possível reduzir o tempo de espera ou transformar o valor que seria recebido no futuro em dinheiro disponível no presente”, explica.

5 caminhos para receber um precatório mais rápido

1. Verificar se existe direito à prioridade legal

A legislação prevê condições especiais para determinados credores de precatórios. Os créditos de natureza alimentar, relacionados a salários, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou invalidez, têm preferência em relação aos de natureza comum.

Além disso, existe a chamada superpreferência, destinada a credores com 60 anos ou mais, pessoas com doenças graves ou pessoas com deficiência, desde que atendidos os requisitos legais.

Nessas situações, é possível receber antecipadamente uma parcela do crédito, respeitado o limite estabelecido pela legislação. O valor restante continua submetido à ordem cronológica de pagamento.

“É importante que o credor verifique se sua condição pessoal permite solicitar a prioridade. Em alguns casos, a pessoa já possui esse direito, mas não sabe que precisa apresentar documentos ou acompanhar o reconhecimento dessa condição no tribunal”, afirma Bandeira.



2. Manter documentos e dados atualizados

Pendências documentais, informações pessoais desatualizadas e problemas na identificação do beneficiário podem dificultar os procedimentos de pagamento. Por isso, acompanhar o processo e verificar se existem exigências judiciais ainda não atendidas é uma medida importante.

Quando o titular do precatório falece, por exemplo, os herdeiros podem precisar realizar a habilitação dos sucessores para que o crédito seja liberado corretamente. Manter a documentação organizada ajuda a evitar atrasos quando houver movimentações no processo.



3. Acompanhar a fila e os calendários de pagamento

Consultar regularmente as informações divulgadas pelo tribunal responsável permite acompanhar a situação do precatório, verificar movimentações e identificar possíveis previsões de pagamento.

O prazo de espera varia conforme o ente público devedor, o regime de pagamento, a disponibilidade orçamentária e a posição do crédito na ordem cronológica.

Conhecer esses fatores ajuda o beneficiário a planejar suas finanças e avaliar se é mais vantajoso aguardar o pagamento convencional ou considerar outras alternativas.



4. Verificar se há programas de acordos diretos

Estados e municípios podem oferecer programas de acordos diretos para pagamento de precatórios. Nessa modalidade, o credor aceita receber o valor antes da previsão de quitação pela fila convencional, mas concorda com um desconto sobre o crédito.

A possibilidade depende da regulamentação do ente público responsável pela dívida e da publicação de editais com as condições de participação. Por isso, é necessário verificar se existe um programa aberto e quais são os requisitos para aderir.

“Os acordos podem representar uma alternativa para quem precisa de recursos em menos tempo, mas é fundamental analisar o percentual de desconto e as condições previstas no edital. Receber antes não significa necessariamente receber melhor”, destaca o diretor.



5. Avaliar a venda do precatório para antecipar o dinheiro

Outra alternativa é a cessão do crédito, operação em que o titular transfere total ou parcialmente o direito de receber o precatório a outra pessoa ou empresa, mediante negociação de um valor.

Na prática, o credor recebe o montante combinado com o comprador e não precisa esperar o calendário de pagamento do poder público para ter acesso àquele dinheiro. Em contrapartida, o valor negociado costuma ser inferior ao total atualizado do precatório.

O preço depende de fatores como o prazo estimado para pagamento, os riscos jurídicos e as condições da negociação. Antes de fechar o negócio, é importante conferir a titularidade e a regularidade do crédito, analisar o contrato e comparar as propostas disponíveis.



Quem pode receber antes e quem precisa esperar?

A possibilidade de antecipação depende principalmente das condições legais do beneficiário e das alternativas disponíveis para cada precatório. Quem possui crédito alimentar e se enquadra nos critérios de superpreferência pode ter direito ao recebimento antecipado de uma parcela, respeitados os limites legais. Já os credores que não possuem prioridade seguem a ordem cronológica, conforme as regras aplicáveis ao ente público devedor.

Também é possível buscar antecipação por meio de acordos diretos ou da cessão do crédito. Essas modalidades permitem acesso mais rápido ao dinheiro, mas geralmente envolvem descontos sobre o valor que seria recebido integralmente no futuro. João Bandeira recomenda que a escolha considere a necessidade financeira do beneficiário e as características do precatório.

“Quem tem condições de esperar pode preferir acompanhar o pagamento pela via convencional. Já quem precisa de liquidez pode avaliar uma negociação. O importante é entender que são caminhos diferentes, com prazos, valores e riscos distintos. A escolha precisa ser feita com informação e análise, não apenas pela pressa de receber”, conclui.