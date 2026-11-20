CHUVA

Tempestade mata três pessoas e deixa 60 feridas no Rio Grande do Sul

Estado teve 32 ocorrências em 28 municípios, todas relacionadas a danos materiais

Agência Brasil

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 21:44

Porto Alegre Crédito: Reprodução/Redes sociais

O município de Tupanciretã, no Rio Grande do Sul, foi o mais atingido pela tempestade que ocorreu entre a noite de quinta-feira (19) e a madrugada desta sexta-feira (20). No município, foram registradas três mortes e 60 feridos. Mas os estragos também atingiram outras cidades da região, de acordo com a Defesa Civil. O órgão contabilizou 32 ocorrências em 28 municípios, todas relacionadas a danos materiais.

A cidade de São Domingos do Sul foi bastante afetada pelas chuvas e pelos ventos. O vendaval atingiu 1.434 pessoas e causou danos materiais em residências e em dois estabelecimentos comerciais.

Em Lagoa Vermelha, 820 pessoas foram afetadas, e 20 moradores ficaram desalojados. Ao todo, 200 casas foram danificadas, quatro destelhadas e uma escola sofreu danos. Houve ainda a queda de 30 árvores, quatro postes foram atingidos e quatro ruas ficaram obstruídas.