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Agência Brasil
Publicado em 20 de novembro de 2026 às 21:44
O município de Tupanciretã, no Rio Grande do Sul, foi o mais atingido pela tempestade que ocorreu entre a noite de quinta-feira (19) e a madrugada desta sexta-feira (20). No município, foram registradas três mortes e 60 feridos. Mas os estragos também atingiram outras cidades da região, de acordo com a Defesa Civil. O órgão contabilizou 32 ocorrências em 28 municípios, todas relacionadas a danos materiais.
A cidade de São Domingos do Sul foi bastante afetada pelas chuvas e pelos ventos. O vendaval atingiu 1.434 pessoas e causou danos materiais em residências e em dois estabelecimentos comerciais.
Em Lagoa Vermelha, 820 pessoas foram afetadas, e 20 moradores ficaram desalojados. Ao todo, 200 casas foram danificadas, quatro destelhadas e uma escola sofreu danos. Houve ainda a queda de 30 árvores, quatro postes foram atingidos e quatro ruas ficaram obstruídas.
Os municípios de Lindolfo Collor, Júlio de Castilhos, Charrua, Caxias do Sul, Bossoroca, Fortaleza dos Valos e Marau também foram afetados pela tempestade. Todos registraram danos materiais, como casas destelhadas, queda de árvores, interrupção no fornecimento de energia elétrica, vias obstruídas e famílias desalojadas.