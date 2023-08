Tempo do negacionismo acabou e BNDES apoiará expressão cultural, diz Mercadante

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, criticou a atuação do banco nos últimos anos e disse que a instituição vai ampliar o apoio a diversas formas de expressão cultural.



"O tempo do negacionismo acabou", declarou em evento realizado na sede do BNDES. "Foi destruída a política de audiovisual no BNDES. Parte disso foi política construída para apequenar banco público." Ele reafirmou ainda que o plano é "dobrar o tamanho do banco em quatro anos" e disse: "queremos reconstruir o banco público".