BRASIL

Temporais, granizo e risco de tornados: veja a previsão do tempo para esta quarta (4)

No Nordeste, temperaturas devem chegar a até 40°C

Esther Morais

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 07:01

Temporais, granizo e risco de tornados: veja a previsão do tempo para esta quarta (4) Crédito: Shutterstock

A previsão do tempo para esta quarta-feira (4) aponta cenários diferentes nas regiões do Brasil. Enquanto estados do Sul enfrentam condições favoráveis a temporais, com possibilidade de granizo, ventos fortes e até tornados isolados, áreas do Sudeste e do Centro-Oeste devem registrar pancadas de chuva entre a tarde e a noite. No Nordeste, o destaque é o calor, com temperaturas que podem chegar a 40°C.

Na Bahia, o tempo deve permanecer predominantemente firme, com sol e temperaturas elevadas. Em Salvador, os termômetros podem alcançar 34°C. No interior do estado, a baixa umidade do ar exige atenção, com índices que podem variar entre 20% e 30% em áreas do Nordeste. As informações são do Climatempo.

O que fazer durante o temporal? 1 de 5

Região Sul

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul concentram o maior risco de temporais nesta quarta-feira. A atuação de uma área de baixa pressão atmosférica no norte da Argentina, associada ao transporte de calor e umidade, favorece a formação de tempestades.

A previsão indica chuva moderada a forte, trovoadas, rajadas de vento entre 50 e 70 km/h e possibilidade de granizo. Em algumas áreas, as rajadas podem chegar a 90 km/h. Também há condições favoráveis à ocorrência isolada de tornados.

Os maiores acumulados são esperados no oeste e norte do Rio Grande do Sul e no extremo oeste de Santa Catarina. Em pontos dessas áreas, a chuva pode ultrapassar 100 milímetros em 24 horas.

Região Sudeste

O Sudeste começa o dia com predomínio de tempo firme, mas o aumento das temperaturas e a presença de umidade favorecem pancadas de chuva entre a tarde e a noite.

As precipitações podem atingir São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e áreas de Minas Gerais, com possibilidade de trovoadas. A chuva pode ser mais intensa no sul e litoral paulista, em regiões fluminenses, no sul capixaba e na Zona da Mata mineira.

O calor continua em destaque. No Rio de Janeiro, a máxima pode chegar a 35°C.

Região Centro-Oeste

O calor e o abafamento predominam no Centro-Oeste, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva ao longo da tarde e da noite.

Em Goiás, no Distrito Federal e em Mato Grosso, as precipitações devem variar entre fracas e moderadas, mas podem ganhar intensidade em áreas do oeste, noroeste e norte mato-grossense, além do leste goiano e do Distrito Federal.

Em Mato Grosso do Sul, há previsão de chuva moderada a forte nas regiões sul e sudoeste, com rajadas de vento entre 50 e 70 km/h.

Região Nordeste

O sol e as temperaturas elevadas predominam no Nordeste. No interior, a baixa disponibilidade de umidade mantém o tempo seco, especialmente durante a tarde.

Há possibilidade de pancadas isoladas no centro-sul do Maranhão e no oeste do Piauí. Já no litoral entre a Paraíba e Sergipe, podem ocorrer chuvas fracas e passageiras, principalmente durante a madrugada e a manhã.

A umidade relativa do ar pode ficar entre 20% e 30% em áreas do interior. Teresina pode registrar máxima de 40°C, enquanto Salvador tem previsão de até 34°C.

Região Norte

O calor e a umidade favorecem a formação de nuvens carregadas em diferentes áreas da Região Norte. A previsão indica pancadas de chuva moderadas a fortes no Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima e Pará, além do norte do Tocantins.