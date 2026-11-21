CLIMA EXTREMO

Temporal deixa pessoa pendurada em tirolesa e arrasta banheiros em festa de Natal

Ventania interrompeu apresentações de Felipe Araújo e Alexandre Pires e deixou secretário ferido em Londrina

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de novembro de 2026 às 18:08

Pessoa fica presa em tirolesa e banheiros químicos são arrastados em Maringá Crédito: Reprodução

Um forte temporal atingiu o Norte do Paraná na noite de sexta-feira (20) e provocou sustos e estragos em várias cidades da região. Em Maringá, uma pessoa ficou pendurada em uma tirolesa quando a ventania chegou à Praça da Catedral, onde está montada a decoração de Natal da prefeitura. Vídeos que circulam na internet mostram a correria das pessoas, a árvore de Natal caída e banheiros químicos sendo arrastados pelo vento. Um funcionário do brinquedo conseguiu resgatar quem estava lá no alto, e ninguém se machucou.

Pessoa fica presa em tirolesa e banheiros são arrastados no Paraná 1 de 3

Em Londrina, a tempestade chegou por volta das 20h e feriu o secretário municipal de Cultura, conhecido como Marcão Kareca. Ele caiu e bateu a cabeça enquanto ajudava a tirar o público de um evento no Museu Histórico da cidade. Com um corte fundo na testa e muito sangramento, ele foi levado de ambulância para a Santa Casa, onde passou por uma cirurgia de mais de duas horas para fechar o machucado.

"Ele ainda está internado. Agora vai fazer mais alguns exames de imagem e continua em observação", informou a assessoria do secretário neste sábado (21). Por causa dos estragos, a organização cancelou o Artium Festival, que aconteceria na cidade neste fim de semana.

A chuva também atrapalhou os shows na cidade vizinha de Cambé. A apresentação do cantor sertanejo Felipe Araújo precisou ser parada no meio por causa do mau tempo, e o show de Alexandre Pires, que viria logo depois, foi cancelado antes mesmo de começar.

Em Londrina, o vento derrubou árvores, destruiu barracas de uma feira noturna e fez cair parte da frente de uma loja, que acabou fechada por segurança. Segundo a Copel, empresa responsável pela energia elétrica no estado, milhares de casas e comércios amanheceram sem luz neste sábado, principalmente em Apucarana (4,2 mil pontos desligados) e Londrina (4 mil).